São Paulo briga por R$ 82 mil na venda de Cicinho ao Real O São Paulo vai à Suíça em uma semana para reivindicar na Corte Arbitral do Esporte, da Fifa, US$ 45 mil (R$ 82 mil) de direito sobre a venda de Cicinho ao Real Madrid, em 2005. O valor, parte dos 5% destinados a clubes formadores, foi repassado à CBF - que ficou com a quantia referente ao período em que o lateral tinha entre 12 e 15 anos e não pertencia a nenhum clube. O São Paulo quer que a CBF devolva o valor ao Real, que reembolsaria o clube do Morumbi. / JAMIL CHADE E B.D.