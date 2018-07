São Paulo campeão em 45 minutos

O São Paulo voltou a levantar uma taça depois de quatro anos. A festa de campeão da Copa Sul-Americana, porém, não saiu do jeito que os dirigentes e jogadores esperavam. Diante de pouco mais de 67 mil torcedores no Morumbi, o Tricolor derrotou o Tigre da Argentina por 2 a 0 em um jogo que teve apenas 45 minutos e muitos incidentes. A conquista teve como símbolo o jovem Lucas, que se despediu ontem do São Paulo - em janeiro ele se apresenta ao Paris Saint-Germain, seu novo clube.

A vitória foi literalmente incompleta em todos os sentidos. Os argentinos passaram o primeiro tempo distribuindo botinadas, arrumaram briga generalizada tão logo chegou o intervalo, nem sequer voltaram para o gramado sob a alegação de terem sidos ameaçados com revólveres por seguranças do clube (leia mais na página 2).

A atitude não minimizou a festa da torcida, que invadiu o gramado e comemorou intensamente mesmo tendo visto apenas metade da partida, mas é inegável que a atitude dos visitantes manchou a beleza da festa preparada para a equipe. O episódio entra para a lista dos mais bizarros com sobra e escancara a incapacidade da Conmebol em lidar com situações adversas.

O ano do Tricolor não foi dos mais fáceis. Começou com a terceira eliminação para o Santos no Paulista e atingiu seu ápice na queda na Copa do Brasil para o Coritiba. No Campeonato Brasileiro a coisa não ia bem e parecia que o ano teria mais uma vez o gosto amargo da ausência de títulos. Então algo mudou e a apatia deu lugar a um time aguerrido e brigador, capaz de superar a inexperiência de muitos jogadores fazer prevalecer o espírito de luta.

Reformulação. O São Paulo de 2012 foi forjado no começo do ano e demorou para se acertar, mas encerra a temporada como um candidato a brigar por todos os títulos que disputar no ano que vem. Méritos para todos; diretoria, elenco e Ney Franco, que soube extrair o que cada um tem de melhor e transformou um punhado de bons jogadores em um time.

Da descoberta de Paulo Miranda na lateral direita ao aproveitamento do então renegado Osvaldo, o treinador conseguiu recolocar o time nos trilhos.

E teve Lucas. O garoto de 43 milhões se despediu do Morumbi com uma atuação de gala nos 45 minutos que pôde exibir seu talento. Abriu o caminho da vitória com um gol e deu a assistência para Osvaldo marcar o segundo. Apanhou quieto e não revidou no braço, e sim na bola. Despediu-se ovacionado e tendo o privilégio de levantar o troféu em um ato de generosidade de Rogério Ceni, que deu a braçadeira de capitão ao garoto, que também foi eleito o melhor do jogo.

Por linhas tortas o São Paulo encerra a temporada por cima. O time que parecia fadado ao fracasso no início do ano soube superar as adversidades, ganhou "casca" de campeão e mostrou que está pronto para brigar de igual para igual com os rivais locais e estrangeiros em 2013.

Sem Lucas, é, verdade, mas com um time mesclado de jovens jogadores e veteranos como Wellington, Rogério Ceni, Osvaldo, Luis Fabiano, Paulo Henrique Ganso Cortez, Rafael Toloi e todos os outros que transformaram o Tricolor em vencedor novamente.