São Paulo começa a decidir futuro

O São Paulo joga suas pretensões no Brasileiro nos próximos quatro jogos. Depois de três confrontos diretos - o primeiro hoje, às 21 horas, contra o Atlético-PR, na Arena Barueri - e duelo complicado contra o Vasco, em São Januário, a equipe decide se vai lutar por uma vaga na Libertadores ou se só cumprirá tabela na reta final da competição.

Vencer o Atlético-PR, 7.º colocado, é fundamental para o time ganhar motivação. O objetivo é lutar por uma das três vagas na Libertadores do próximo ano - a outra depende de um brasileiro não conquistar a Copa Sul-Americana.

"Sempre que vou me deitar, penso nessa classificação. Seria muito importante, ainda mais para mim, que vou deixar o clube no ano que vem (o contrato termina em junho de 2011)", afirma o zagueiro Alex Silva, que volta após cumprir suspensão na derrota para o Ceará (2 a 0), em Fortaleza. "Não jogar a Libertadores me deixaria muito frustrado. A vaga vale como um título."

Será o primeiro encontro de Paulo César Carpegiani com o clube em que estava até quatro rodadas atrás. O técnico foi o principal artífice da campanha surpreendente dos paranaenses. No comando dos dois times somados, o gaúcho tem aproveitamento de líder: 14 vitórias e cinco empates em 26 partidas (60, 2%).

Mas Carpegiani quer deixar para trás o tempo que passou em Curitiba. A vaga na Libertadores com o São Paulo seria sinal de que fez a escolha certa. "Sou treinador do São Paulo e o que me interessa é a nossa pontuação."

Para ficar mais perto da meta, o treinador terá a volta de Dagoberto, que tomou medicação proibida pelo controle de dopagem e não atuou no Ceará por precaução. Lucas, suspenso, e Fernandinho, lesionado, não jogam.