São Paulo cumpre ritual e avança

O São Paulo entrou em campo com a vantagem de cinco gols construída há uma semana no Morumbi e em pouco mais de meia hora a aumentou para oito graças aos gols de Luis Fabiano, Jadson e Osvaldo. No segundo tempo o gás acabou por causa da altitude de 3.600m de La Paz e o time tomou a virada do Bolívar, que venceu por 4 a 3. Mas quem vai estrear na fase de grupos dia 13 contra o Atlético-MG é o Tricolor paulista.

O mistério de Ney Franco para confirmar a escalação da equipe tinha motivo. A dúvida parecia ser entre Paulo Miranda e Douglas, mas os dois jogaram e quem acabou no banco foi Aloísio - que perdeu o lugar na frente para Douglas.

A formação não tem nada de inovadora, já que foi usada muitas vezes no ano passado quando Lucas estava defendendo a seleção e desfalcava a equipe. Com o entrosamento afinado e a classificação quase assegurada desde o início, a partida teve ares de treino de luxo e indicou alguns acertos e também alguns erros que precisam ser corrigidos.

Atribuir a classificação à debilidade técnica dos bolivianos seria desmerecer o trabalho de Ney Franco e o empenho tático dos jogadores.

Desde o ano passado o São Paulo é uma equipe forte coletivamente, disciplinada e que se tornou muito difícil de ser batida. Joga com velocidade na frente e neutraliza o rival com duas linhas de marcação muito bem definidas lideradas pelos volantes Wellington e Denilson, que dão o suporte para a zaga não ser sobrecarregada.

Jadson, que mais uma vez marcou o seu e deu assistências para Osvaldo e Luis Fabiano, é dono do meio-campo e está muito longe de ser ameaçado por Paulo Henrique Ganso.

Aos trancos e barrancos o Bolívar foi construindo a virada. Aproveitou-se de alguns erros de posicionamento da defesa são-paulina e das bolas paradas para marcar os seus gols.

É verdade que no segundo tempo o Tricolor caiu nitidamente de rendimento, fruto do ar rarefeito e talvez da intenção de se poupar para o clássico de domingo com Santos em que mais uma vez os titulares estarão em ação.

Lição. A virada sofrida no segundo tempo serve de alerta para o jogo com o The Strongest, um dos adversários da chave e que joga no mesmo estádio em La Paz - Atlético-MG e Arsenal completam o grupo. O tropeço fica como aprendizado especialmente para os jogadores saberem dosar o fôlego e evitar a armadilha de gastar todo o gás nos 45 minutos iniciais, algo comum entre os brasileiros.

Para o Bolívar, a partida valeu para lavar a alma e honrar as cores do clube. Mesmo fora da Libertadores, a torcida festejou o resultado, incentivou seus jogadores e ensaiou um "olé" no fim do jogo. Ficou bom para todo mundo.