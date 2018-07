São Paulo demonstra alívio e confiança após triunfo suado

A vitória apertada sobre o Figueirense, sábado, por 1 a 0, gol de Lucas no último lance, ficou bem longe de empolgar a torcida do São Paulo, que até chegou a vaiar o time. Os jogadores também admitiram dificuldades no Morumbi.

Mesmo assim, segundo os atletas, o resultado serviu para dar tranquilidade a uma equipe que ainda sente o peso do fracasso na Copa do Brasil, que culminou com a exposição de desavenças entre o técnico Paulo César Carpegiani e Rivaldo.

Apesar das dificuldades, o treinador estava mais interessado em elogiar o lateral-esquerdo Henrique Miranda, que entrou no intervalo. "É um menino que eu já queria trazer para o time de cima em 2010, mas o presidente não me autorizou porque precisava acertar a situação dele. Só vai ter esse progresso com uma continuidade. Ele precisa de ajustes mas é espetacular para a sua posição", disse.