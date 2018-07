São Paulo desencanta, vence o Cruzeiro e espanta a crise

O São Paulo afastou a crise depois das três vitórias seguidas que provocaram a queda do técnico Paulo César Carpegiani ao vencer o Cruzeiro por 2 a 1, ontem à noite, no Morumbi. Sob o comando do técnico interino Milton Cruz, Rivaldo teve boa atuação como titular e os gols foram marcados por Dagoberto e Marlos, O São Paulo assume a vice-liderança provisória do Brasileiro.

O jogo começou com o Cruzeiro, em boa fase sob o comando de Joel Santana, tentando tirar proveito do momento instável do adversário. Marcando sob pressão a saída de bola do rival, que se atrapalhava, cedia espaços e permitia finalizações.

Mas, a partir dos 15 minutos, o São Paulo acordou no jogo. Rivaldo, esperança para dar ritmo ao meio-campo da equipe, fez um lançamento perfeito para Marlos na esquerda. O cruzamento, na saída de Fábio, foi perfeito para Dagoberto concluir para a rede, fazendo o São Paulo desencantar e sair do pesadelo.

O gol despertou de vez a equipe tricolor. O time passou a correr e a se dedicar mais, apesar de alguns erros. O Cruzeiro esboçou uma reação, mas, bem marcado, seu ataque pouco produziu. Aos 39 minutos, o São Paulo reclamou um pênalti de Vitor em Dagoberto, mas o juiz entendeu diferente e nada marcou.

Rivaldo não escondeu sua satisfação por ter sido escalado pela segunda vez como titular, "Fizemos um bom 1.º tempo. Agora, é manter o resultado se não der pra fazer mais gols", disse. O autor do gol, Dagoberto, lembrou que o time jogava assim no início. "Trabalhávamos mais a bola, mas deixamos isso de lado e começamos a perder", disse.

Mal começou o segundo tempo e Rivaldo manteve a promessa. Ele fez outro passe perfeito para Marlos, que desta vez chutou para a rede na saída de Fábio. O São Paulo dominou o jogo e teve a chance de fazer o terceiro com Juan. Mas em sua primeira jogada, o paraguaio Ortigoza cruzou para Wallyson diminuir e a situação do jogo se modificou. Mas o São Paulo soube suportar a pressão e garantiu o placar.