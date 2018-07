São Paulo deve movimentar R$ 12 bi no Mundial

O movimento de recursos em São Paulo por conta da Copa será 30% superior ao do Rio de Janeiro. A cidade que abrigará a final da Copa do Mundo e o maior número de partidas registrará um fluxo de recursos e investimentos de cerca de R$ 9 bilhões, de acordo com a consultoria sediada na capital da Inglaterra.

Por meses, a posição de São Paulo no evento foi alvo de uma grande disputa e a CBF chegou a alertar que poderia excluir a cidade do torneio por conta da polêmica em relação ao estádio do Morumbi.

Mas, com a garantia de dinheiro publico, a intervenção do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a promessa da construção de uma nova arena - o Itaquerão - a situação da cidade sofreu uma reviravolta.

No calendário final dos jogos, anunciado recentemente pela Fifa, São Paulo ficou com seis jogos. Mas concentrou o maior número de partidas importantes. Terá a abertura, com a presença da seleção brasileira, e uma semifinal. O Rio não terá nenhum jogo da semifinal e só verá o Brasil se o time chegar à final da Copa.

Outra cidade que ganha destaque é Brasília, com sete jogos e tida como a terceira com possibilidade de maior ganho financeiro. A cidade ainda abrirá a Copa das Confederações de 2013. Segundo o levantamento, os investimentos e lucros chegarão a quase R$ 4 bilhões, mesmo valor que de Belo Horizonte, palco de uma semifinal.

Na lanterna da classificação do impacto econômico da Copa está Porto Alegre, que continua sem saber que estádio usará. Para a consultoria, o torneio irá ter um impacto de menos de R$ 2 bilhões para a cidade.

Curitiba, Cuiabá e Natal também sentirão um impacto de cerca de R$ 2 bilhões em suas economias por conta do torneio, mesmo com a determinação da CBF de que todas as cidades tenham pelo menos a oportunidade de ver uma grande seleção no local.