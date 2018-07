São Paulo deve parar nesta terça-feira para receber o Corinthians

SÃO PAULO - No que depender da concessionária que administra o Aeroporto de Guarulhos, a invasão corintiana registrada no embarque da delegação para o Japão não vai se repetir nesta terça-feira, quando o elenco regressa após conquistar o bicampeonato mundial. A Invepar quer evitar a todo custo que os transtornos causados pelos cerca de 15 mil alvinegros que estiveram no local no último dia 3 se repitam - especialmente o trânsito e as dificuldades que a superlotação causou para outros passageiros - e já decidiu que não haverá qualquer tipo de contato entre Fiel e jogadores. A ideia é desestimular os torcedores e reduzir ao máximo o impacto que a chegada causará na rotina do aeroporto e seus frequentadores.

A operação foi planejada em conjunto com outros órgãos responsáveis pela segurança no aeroporto, como as polícias Militar, Rodoviária e Federal, a Receita Federal e a prefeitura de Guarulhos, através da Guarda Municipal. Ficou acertado que o Corinthians descerá em uma área remota e sem qualquer possibilidade de contato com a torcida, nem mesmo visual.

Os jogadores farão os trâmites legais da imigração e alfândega na base aérea que fica ao lado de Cumbica. "Fizemos três reuniões com os envolvidos e temos um plano aprovado. Vimos no embarque que o aeroporto não comporta uma concentração de torcedores dessa magnitude. O torcedor não precisa ir ao aeroporto porque não vai conseguir ver o time desembarcar. Nossa ideia é que isso afaste a grande massa porque no embarque tivemos gente com rojões e extintores de incêndio nas dependências internas, imagina agora", alertou o gerente de comunicação do Aeroporto de Guarulhos, Nicolau Maranini.

Apesar das recomendações, os responsáveis sabem que dificilmente conseguirão impedir os corintianos mais fervorosos de tentar um primeiro contato já no desembarque, mas todos serão abordados para explicar que não haverá qualquer tipo de interação nas dependências. Não existe uma estimativa de quantas pessoas comparecerão.

O efetivo da Polícia Militar também será reforçado em pelo menos 600 homens para evitar transtornos e garantir o funcionamento normal das atividades. Foi desenvolvido também um plano para que os demais passageiros não tenham nenhum tipo de transtorno na chegada a Cumbica. As principais vias de acesso serão monitoradas pela Polícia Rodoviária e terão reforço para evitar congestionamentos.

"A operação começa já na madrugada (de terça-feira)", explicou Maranini. Para a administração de Cumbica, o êxito na empreitada é uma questão que pode refletir até mesmo na imagem do País no exterior. "Temos uma Copa das Confederações pela frente e logo depois uma Copa do Mundo, então qualquer coisa que aconteça no maior aeroporto da América Latina vai prejudicar muito a imagem do Brasil, por isso estamos montando todo esse esquema especial de desembarque".

Uma reunião nesta terça-feira pela manhã estabelecerá se a imprensa terá acesso à área restrita para registrar a chegada dos atletas. Os administradores de Cumbica gostariam de liberar ao menos cinegrafistas e fotógrafos, mas dependem da aprovação dos órgãos de segurança para a liberação.

NADA DEFINIDO

A assessoria de imprensa do Corinthians informou que ainda não tem um local definido para recepcionar os campeões. A diretoria gostaria que os jogadores saíssem em um carro do Corpo de Bombeiros ou então em um Trio Elétrico, mas os responsáveis pelo aeroporto desaconselharam e a tendência é que o percurso seja feito de ônibus. Entre os locais cotados para receber a festa estão o estádio do Pacaembu e o Sambódromo do Anhembi, que não pôde abrigar os torcedores no domingo por causa do evento de lançamento do CD oficial do carnaval.