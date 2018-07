São Paulo deve perder Rodrigo Souto

Para o clássico de domingo, contra a Portuguesa, o São Paulo deve contar com o retorno de Alex Silva, recuperado das dores no joelho direito. O zagueiro, aliás, foi quem se escalou para a partida. "O monstro está voltando", escreveu no Twitter. "Tenho quatro anos de São Paulo e a defesa não passa por bom momento. Assumo toda a responsabilidade. Podem me cobrar e vou procurar melhorar. Já vamos começar domingo. Sou guerreiro e sempre serei. Domingo podem esperar empenho e dedicação."

Rivaldo também está confirmado. O meia sentiu dores na coxa direita após a derrota de domingo para o Botafogo, mas ontem já treinou com bola.