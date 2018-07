São Paulo diz que não haverá dinheiro público no Morumbi O assessor da presidência do São Paulo e responsável por cuidar do projeto da cobertura do Morumbi, Francisco Manssur, fez questão de ressaltar que toda a obra não terá ajuda financeira do Estado ou da prefeitura. "Não queremos favor. Queremos as aprovações para um equipamento que é usado 55 vezes por ano. Não queremos nem um tostão do dinheiro público. Já temos todo o projeto para viabilizar a obra."