São Paulo e Grêmio encaram 'fantasma da altitude'

São Paulo e Grêmio não gostaram dos adversários que pegaram no sorteio da pré-Libertadores. Os dois times terão de enfrentar a altitude da Bolívia e Equador, respectivamente, justamente em um momento que os jogadores terão tido pouco tempo de treinamento por causa das férias. "Temos um adversário complicado e na altitude vamos enfrentar ainda mais dificuldade, mas temos de superar tudo isso se quisermos ir em busca de mais um título", disse o meia Jadson, em entrevista ao site oficial do São Paulo.

Sua equipe vai encarar o Bolívar nos 3.600 metros de altitude de La Paz. Outro fator que incomoda é a viagem cansativa. Mas o fato de o time ter o primeiro jogo em casa, no Morumbi, faz com que a situação seja um pouco diferente, pois se fizer um bom resultado, atuará na Bolívia com o regulamento debaixo do braço. "Respeitamos o time deles e sabemos que será complicado, mas não podemos criar um fantasma com essa história de altitude. Temos de nos preocupar somente em entrar em campo e dar o nosso melhor. Tenho certeza de que faremos dois bons jogos", avisa Wellington.

No lado do Grêmio, o técnico Vanderlei Luxemburgo não ficou muito animado de encarar a LDU, tida como uma das principais forças do continente e que nos últimos anos vem incomodando os brasileiros. "É um jogo difícil, contra um adversário de tradição. Agora realmente começou a Libertadores", diz o técnico, que ainda não definiu se pretende alterar o planejamento da equipe no início do ano e se preparar em um local com altitude.