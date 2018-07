São Paulo e Inter fazem prévia da Libertadores

No momento em que o São Paulo volta suas forças para o Brasileiro, o duelo de hoje impede elenco e torcida tricolores de tirarem a Libertadores da cabeça. Às 16 horas, o time de Ricardo Gomes encara o Internacional no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, para uma prévia das semifinais do torneio sul-americano, que ocorrerão após a Copa.

Ainda que sem a mesma relevância, o ensaio de hoje tem muito valor para o São Paulo. O time ainda não venceu no Brasileiro. Superar o Inter, no mesmo palco do grande jogo pela Libertadores, será uma injeção de ânimo para o Tricolor, enfim, engrenar na competição nacional.

Com apenas um ponto conquistado nas duas primeiras rodadas, a equipe do Morumbi quer reagir e acumular pontos nos cinco jogos que restam no Brasileiro até o início do recesso para o Mundial.

Troco tricolor. Ricardo Gomes evitou reforçar o clima de revanche, mas admite que a derrota na final da Libertadores de 2006 para o Inter traz motivação. "Nosso torcedor tem esta lembrança forte na memória. Vamos levar em consideração, porque é importante para a gente também", disse o técnico.

Gomes descarta, porém, que o resultado de hoje possa ter influência nos duelos da semifinal da Libertadores. "São três pontios em jogo e podemos conhecer melhor o adversário, mas no fator psicológico muda tudo", disse o treinador. Ele lembrou que em 2009 o São Paulo bateu o o time reserva do Cruzeiro por 3 a 0, em meio à disputa entre os clubes nas quartas de final da Libertadores, mas acabou eliminado pelos mineiros.

Força total. O São Paulo sofreu com a falta de ritmo dos reservas nas rodadas iniciais. Vem de empate com o Flamengo no Rio (1 a 1) na estreia e derrota em casa de virada para o Botafogo, por 2 a 1. Para compensar, Ricardo Gomes promete colocar os titulares em Porto Alegre. "Priorizamos a Libertadores, mas agora tem espaço até a Copa. Vamos com força máxima e tentar pôr o mesmo time para todos os jogos", disse o treinador.

Barrado. A exemplo do jogo de volta contra o Cruzeiro na Libertadores, Washington não foi relacionado para a partida. "Quero o Washington no grupo, mas moralizado", disse Ricardo Gomes. O atacante, de 35 anos, reclamou publicamente da reserva e foi punido. Com proposta do Atlético-PR, pode deixar o clube.

Cléber Santana e Léo Lima, que devem sair em breve, estão à disposição do treinador. "O único que foi claro e disse que queria sair foi o André Luís (acertou com o Fluminense)", disse Gomes, que pediu agilidade na definição dos prováveis acordos. "Mas se amanhã mudar não tem problema, é honestidade. Se ficarem, não tem problema nenhum."