São Paulo e Palmeiras ocupam datas e seleção de rúgbi fica sem o Pacaembu

A marcação de jogos de São Paulo e Palmeiras para o Pacaembu fez com que duas partidas da seleção brasileira de rúgbi que já haviam sido anunciadas para acontecer no estádio municipal paulistano fossem transferidas para outros locais. Agora, o Brasil vai enfrentar a forte Argentina em São José dos Campos e os Estados Unidos em Barueri.

Para Agustín Danza, CEO da Confederação Brasileira de Rugby (CBRu), a mudança vai priorizar palcos que já estão acostumados com a modalidade. "Optamos por levar os jogos do Campeonato das Américas para Barueri e São José dos Campos por uma questão tática, levando em conta múltiplos fatores, como o calendário dos eventos de todas as modalidades, nossos objetivos internos que temos de explorar o potencial de outras regiões, maximização do impacto do orçamento disponível", diz.

Na lembrança ainda está a partida entre Brasil e Alemanha no Pacaembu, no fim do ano passado, quando foi quebrado o recorde de público em um jogo de rúgbi no País. "Fomos muito bem recebidos no Pacaembu e certamente pretendemos realizar mais partidas no local. Temos ótimo relacionamento com o Pacaembu e, assim que possível, o público poderá acompanhar novamente a seleção brasileira de rúgbi jogando lá. Já estamos conversando para marcar pelo menos mais um jogo neste ano lá", avisa.

O dirigente acha que o público vai comparecer em peso nos duelos em casa do Brasil na primeira edição do Campeonato das Américas, torneio que segue os moldes do tradicional Six Nations Europeu. "Barueri e São José dos Campos são locais que possuem tradição em receber partidas de rúgbi, como a World Series de Sevens Feminino e diversos amistosos, são polos de desenvolvimento da nossa modalidade e com certeza serão ótimas casas para as seleções de rúgbi".

Confira a programação do Brasil para a disputa da competição:

6 de fevereiro - Chile x Brasil - Chile

12 de fevereiro - Brasil x Uruguai - Arena Barueri, em Barueri (SP)

20 de fevereiro - Canadá x Brasil - Canadá

27 de fevereiro - Brasil x Estados Unidos - Arena Barueri, em Barueri (SP)

5 de março - Brasil x Argentina - Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos (SP)