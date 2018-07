São Paulo e Palmeiras podem se encontrar em final São Paulo e Palmeiras estão entre os favoritos ao título da Copa do Brasil. E com possibilidade de se enfrentarem na decisão, mantendo a tradição paulista de ter um finalista em metade das 22 edições (com 7 títulos), sendo campeão nas duas últimas temporadas, com Corinthians e Santos. Seria a primeira final com dois times do Estado. No caminho dos grandes rivais estão Flamengo, Botafogo, Vasco e Atlético-MG, outros fortes concorrentes à taça nacional.