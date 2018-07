São Paulo e Porto Alegre celebram as grandes seleções

O Itaquerão vai receber quatro grandes jogos na fase de grupos, com destaque para a estreia do Brasil. Holanda, Uruguai e Inglaterra são outros "gigantes" que estarão em ação no estádio do Corinthians.

O primeiro jogo será justamente o de inauguração da Copa, dia 12 de junho, entre Brasil e Croácia, às 17h, pelo Grupo A.

O torcedor paulistano terá a oportunidade quatro dias depois de acompanhar o clássico entre Uruguai e Inglaterra, às 16h, em jogo pelo Grupo D.

No dia 23 de junho, às 13h, a Holanda enfrenta o Chile na terceira rodada do Grupo B, em jogo que pode valer a classificação para as seleções. E, três dias depois, a Bélgica se despede da primeira fase contra a Coreia do Sul, às 17h.

A previsão é que o Itaquerão fique pronto no dia 15 de abril. Representantes da Fifa já garantiram por diversas vezes que não corre risco da partida de estreia do Mundial não ser realizada na capital paulista.

Durante o sorteio, o Brasil parou para saber quem seriam os adversários na primeira fase. Em Fortaleza, os torcedores acompanharam sem vibração a escolha das chaves. No restaurante panorâmico da Arena Castelão, onde o Brasil vai fazer o segundo jogo da fase de grupos contra o México, dia 17 de junho, cerca de 500 torcedores gostaram do Grupo A formado por Brasil, Croácia, México e Camarões.

Na Arena Castelão estava previsto um show da dupla sertaneja Ítalo e Renno, mas o baixo público fez com que os organizadores mudassem os planos. Os cantores fizeram apenas uma apresentação para a tevê e depois foram embora.

Já os torcedores de Belo Horizonte deram uma pausa na correria do trabalho para assistir ao sorteio. Lojas de eletrodomésticos na região ficaram animadas com a vibração de algumas dezenas de pessoas, principalmente quando eram anunciados os adversários do Brasil.

Quem estava radiante após a definição dos grupos da Copa era a diretoria do Inter. Com a certeza de que o novo Beira-Rio será palco para jogos de algumas das principais seleções de futebol do mundo, a presidência do time colorado acredita que o clube foi agraciado com a divisão dos jogos.

"Esse sorteio veio coroar ainda mais a magnitude do Beira-Rio. O Inter está muito feliz, e saberá honrar e receber todas estas seleções", avaliou o secretário geral do clube, Gelson Tadeu Pires. O estádio receberá as partidas entre Austrália e Holanda, França e Honduras, Nigéria e Argentina, e Coreia do Sul e Argélia.

"O Inter é um dos poucos clubes na América do Sul que sediará duas Copas do Mundo em seu estádio particular. Recebemos Suíça e México na Copa de 1950 e agora esses enfrentamentos em 2014. Estamos muito orgulhosos."