São Paulo encosta no 3º colocado

Era sabido que só uma atuação muito ruim tiraria a vitória do São Paulo diante do Atlético-GO. Os donos da casa não deram chance ao azar, fizeram o que se esperava ao confirmar a vitória por 2 a 0, no Morumbi, e se mantiveram na quarta posição. A equipe aproveitou o empate de Fluminense e Grêmio, na quarta-feira, e reduziu a distância para os gaúchos, terceiros na classificação, para três pontos. De quebra, viu a distância para o Vasco, quinto colocado, aumentar para cinco pontos após a derrota do time de São Januário para o Botafogo, no Engenhão, por 3 a 2.

Sem ter outra opção a não ser atacar, o Atlético-GO adiantou suas linhas de marcação e pressionou a saída de bola para surpreender os donos da casa e quase teve êxito na primeira tentativa. Rhodolfo jogou a bola na fogueira para Rogério Ceni, que afastou como pôde e Dodó, em lindo arremate, quase abriu o placar. A postura mais agressiva surpreendeu e deixou os são-paulinos sem ação e errando muitos passes por alguns minutos.

Ofensivamente a equipe também demorou para se acertar, muito em função da marcação forte em cima de Lucas e Luis Fabiano, sempre vigiados de perto por pelo menos dois defensores. Mas ao mesmo tempo que neutralizou os dois principais nomes do Tricolor, o treinador Artur Neto deixou o Atlético-GO vulnerável aos demais jogadores. Foi assim que Paulo Miranda e Osvaldo abriram o jogo pelas laterais e começaram a furar o forte bloqueio goiano. Em noite iluminada, o zagueiro de origem, Paulo Miranda, avançou como um veterano na ala e criou os principais lances de perigo. Além de servir Luis Fabiano em duas oportunidades com rara categoria, ainda foi premiado com um gol, aproveitando bola rebatida na área.

É verdade que o frágil adversário não pode ser parâmetro, mas finalmente é possível ver que o time tem, agora, um padrão de jogo definido, o que não o impede de lances de improviso, como o que Osvaldo protagonizou para fazer 2 a 0 ao limpar Gustavo da jogada e dar um leve toque sobre o goleiro Márcio.

Com o resultado garantido, o São Paulo administrou o jogo na segunda etapa e não teve dificuldades para conter os esforços do Atlético. Ainda houve tempo de Luis Fabiano perder um pênalti, mas a noite era para festa. O Tricolor está cada vez mais perto da Taça Libertadores.