São Paulo entra no G-4 e sonha alto

O belo drible seguido de uma conclusão perigosa de Paulo Miranda logo aos três minutos de jogo deixou claro o atual momento do São Paulo. Com a mesma tranquilidade e confiança do zagueiro, o Tricolor não teve dificuldades para impor seu ritmo, bater o Figueirense por 2 a 0 e assumir o lugar do Vasco no G-4. A equipe se beneficiou da derrota dos cariocas para o Santos na Vila Belmiro e chegou aos 52 pontos contra 50 do agora quinto colocado na classificação.

A exemplo dos dois últimos jogos, a equipe manteve a agressividade na marcação e abusou da velocidade de seus pontas. Mesmo sem contar com Denilson, desfalque de última hora por causa de uma lombalgia, o meio continuou forte na marcação e deu o balanço necessário para a equipe. Wellington, maior responsável pelo crescimento coletivo, foi um monstro. Desarmou, atacou, correu e deu a liberdade para Jadson conduzir as jogadas.

O time explorou as laterais com Paulo Miranda e Cortez, sempre auxiliados por Osvaldo e Douglas, e rapidamente tomou conta da partida. As oportunidades não demoraram a aparecer e em 20 minutos o resultado estava definido, primeiro em bela cabeçada de Luis Fabiano, aos 13, e sete minutos depois com Douglas, aproveitando jogada rebatida na área do Figueirense.

Por sinal, o Fabuloso conseguiu mais uma marca impressionante e igualou Serginho Chulapa como maior artilheiro do Tricolor em Brasileiros, com 83 gols marcados. Ele também chegou aos 15 gols na competição e mostra que deve brigar até o fim pela artilharia.

Apesar de ter um rival incapaz de esboçar qualquer reação e entregue na partida, o Tricolor puxou o freio de mão e deixou a agressividade de lado para administrar o resultado. Se tivesse se esforçado um pouco mais, poderia ter emplacado uma grande goleada, mas preferiu cozinhar o adversário e até sofreu algumas ameaças, mas nada que chegasse a assustar.

O jogo também serviu para o torcedor são-paulino acompanhar Aloísio de perto. O atacante do Figueirense é um dos desejos da diretoria para formar o elenco para o ano que vem e, embora tenha sido um dos mais participativos, ele não conseguiu mostrar que pode ser um reserva à altura para Luis Fabiano.

É verdade que o objetivo foi alcançado e a equipe chegou à terceira vitória consecutiva, mas o jogo acabou ficando abaixo do esperado especialmente depois do início fulminante. Culpa, talvez, do rival inofensivo que pouco exigiu e permitiu que os donos da casa atuassem com tranquilidade excessiva durante praticamente 70 minutos. Se enfrentar o Atlético-GO na quinta com o mesmo apetite do início da partida, não deve ter dificuldades para conquistar mais três pontos, mas se a apatia prevalecer, as pequenas chances de ser surpreendido pelo lanterna do campeonato podem aumentar.