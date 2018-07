São Paulo está perto de fechar com Cortês

O São Paulo pretende abrir os cofres para contratar Bruno Cortês, do Botafogo, eleito o melhor lateral-esquerdo do último Campeonato Brasileiro. Nesta semana, o clube do Morumbi deve pagar cerca de R$ 8 milhões pelo jogador de 24 anos.

O Tricolor não confirma a informação, mas os cariocas revelam que há interesse do clube paulista em adquirir os 50% do passe pertencentes ao Botafogo - os outros 50% são do Novo Iguaçu. A negociação, no entanto, ainda não estaria concluída. Bruno Cortês chegará ao time de Leão para disputar vaga com Juan, bastante contestado pela torcida. Durante a semana, Cortês esperou por uma proposta do Napoli, mas os italianos parecem ter recuado.

Ascensão meteórica. Cortês chamou a atenção dos clubes cariocas no início deste ano, ao se destacar no Nova Iguaçu, no Estadual do Rio. A diretoria botafoguense superou concorrência do Flamengo e comprou então metade dos direitos federativos do jogador por R$ 1 milhão.

Após mostrar grandes exibições no primeiro turno do Brasileiro, Cortês chegou a ser chamado por Mano Menezes para defender a seleção brasileira nos dois jogos contra a Argentina pelo Superclássico das Américas, em setembro. Cortês teve boa atuação como titular na segunda partida, em Belém, vencida pelo Brasil por 2 a 0.