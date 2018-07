São Paulo fatura alto com o aluguel de seu estádio

A recente disputa política entre dirigentes de São Paulo e Corinthians teve como principal consequência o afastamento dos alvinegros do Morumbi.

Dois anos após Andrés Sanchez ter declarado que o time do Parque São Jorge não mandaria mais jogos no estádio rival, no entanto, a diretoria são-paulina garante que o boicote pouco afetou as finanças do clube.

No ano passado, o faturamento do estádio com aluguéis cresceu 130%. De R$ 3,7 milhões em 2009, passou para R$ 8,4 mi. No total, com exploração de camarotes, publicidade e outras receitas, o valor superou os R$ 30 mi.

O carro-chefe são os grandes shows internacionais, que rendem cerca de R$ 1,2 milhão cada aos cofres do clube.

Só neste ano foram cinco megaeventos: um festival internacional, um show da banda britânica Iron Maiden e outros três dos irlandeses do U2.

Em outubro, o estádio vai receber Eric Clapton e, em novembro, será a vez do Pearl Jam.

Lucrativo. Segundo o diretor de futebol Adalberto Batista, cada show no Morumbi garante receita equivalente a de dez partidas médias ou de três jogos grandes, como clássicos e decisões.

Além disso, o estádio é um dos que melhor tem explorada suas dependências no País. Abriga academia de musculação, espaço para eventos, lojas, bar, restaurante e diversas áreas vips, espalhadas pelo entorno.

Mesmo sem receber jogos da Copa, o São Paulo promete reformar o estádio com recursos próprios e parcerias. Na obra, orçada em R$ 250 milhões, está prevista a construção de uma cobertura para o estádio.

Principal sonho dos dirigentes, a cobertura seria responsável por metade dos gastos e levaria 18 meses para ser construída.