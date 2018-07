São Paulo fatura R$ 3,6 mi com Léo Lima

A diretoria do São Paulo, acostumada a ressaltar os bons negócios que faz, neste ano assumiu erros em várias contratações e, agora, tenta se desfazer de jogadores. Em uma semana, o clube negociou Carlinhos Paraíba, Léo Lima, Cléber Santana e André Luís, quatro dos principais nomes que chegaram para a atual temporada.

Nenhum dos quatro conseguiu ter uma boa sequência na equipe de Ricardo Gomes. Outros, como Marcelinho Paraíba, Fernandinho e Xandão, figuram entre os reservas. Dos que vieram para o clube neste ano, apenas o volante Rodrigo Souto, ex-Santos, se firmou.

Léo Lima, que chegou a ganhar a posição, mas voltou para o banco, deve ter marcado contra o Botafogo, na derrota por 2 a 1 pelo Campeonato Brasileiro, no Morumbi, seu último gol com a camisa tricolor - o clube espera apenas o depósito dos US$ 2 milhões (R$ 3,6 milhões) que o Al Nasr, dos Emirados Árabes, ofereceu pelo jogador para anunciar oficialmente a transação.

Acerto com o Flu. Por indicação do técnico Muricy Ramalho, o meia Cléber Santana e o zagueiro André Silva receberam proposta do Fluminense e dependem apenas de detalhes burocráticos para fechar o acordo.

O Flu assumirá o 1,5 milhão (R$ 3,4 mil) que o São Paulo deve ao Atlético de Madrid, da Espanha, pelos direitos de Cléber Santana. André Luís, que passou pelo time das Laranjeiras em 2001 e não vinha sendo aproveitado no Morumbi, terá seu contrato rescindido.

A lista de reprovados ainda tem o meia Carlinhos Paraíba, que só não foi emprestado para o Goiás na negociação com Fernandão por ter sido reprovado nos exames médicos, e o atacante Roger, que foi muito mal nas partidas em que entrou e acabou liberado para defender o Guarani.

"Nós podemos ter errado quantitativamente, mas acertamos qualitativamente", afirmou o vice-presidente de futebol, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, que vê como apostas certeiras Alex Silva, Rodrigo Souto e Fernandão.

No ano passado, o São Paulo também não foi feliz em boa parte das contratações. O lateral Wagner Diniz, ex-Vasco, fez partidas ruins e acabou sendo rapidamente dispensado. Renato Silva também não emplacou no clube, embora seja um bom reserva para a zaga tricolor. Arouca, que chegou em alta, não brilhou e se transferiu para o Santos.

Caso Washington. O artilheiro não chegou no começo do ano, mas também está na berlinda. O diretor de futebol João Paulo de Jesus Lopes disse a seu empresário, Gilmar Rinaldi, que ele está liberado para procurar interessados. Se aparecer uma boa proposta, o São Paulo vai facilitar a saída - há rumores de que Fluminense e Atlético-PR querem em contratá-lo. O atacante de 35 anos participou do jogo de domingo com o Botafogo, pelo Brasileiro, mas na terça-feira foi afastado por Ricardo Gomes dos jogos "para recuperar a confiança". "Isso significa que ele pode ficar, mas que também pode sair", afirmou Leco. / BRUNO DEIRO e MARCIUS AZEVEDO