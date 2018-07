São Paulo faz 'estreia de fato' em Santiago

Embora conquistar a Copa Sul-Americana seja prioridade no São Paulo, a fragilidade técnica de Bahia e LDU de Loja, rivais despachados sem maiores esforços, evitou que o time entrasse no clima da competição. A falta de um oponente à altura se encerrará hoje quando a equipe pisar no gramado do Estádio Nacional de Santiago e encontrar do outro lado a Universidad de Chile, atual campeã e uma das equipes mais respeitadas do continente.

O jogo desta noite tem tudo para fazer o torcedor reviver a atmosfera dos tempos em que o time disputava a Libertadores. Além de um rival forte, o Tricolor terá pela frente uma torcida fanática em um estádio ao melhor estilo "caldeirão", o que faz a equipe considerar o empate um resultado interessante, especialmente se for com gols. "Se você consegue um empate ou uma vitória magra fora, dá uma chance maior em casa e o torcedor acredita mais. Agora, se você tem um resultado ruim, isso desanima a todos, por isso precisamos caprichar bastante'', analisou o goleiro Rogério Ceni.

Respeitados internacionalmente, os rivais também se assemelham no estilo de jogo. A exemplo do Tricolor, os chilenos atuam com uma equipe baseada na velocidade e na marcação sob pressão desde a saída de bola do rival. Ubilla, Cereceda e Gutiérrez formam o trio com características semelhantes às de Lucas, Osvaldo e Luis Fabiano.

O camisa 9, porém, é desfalque e nem viajou para poder se recuperar de um alto desgaste muscular. A tendência é que Ademilson ganhe nova oportunidade e Ney Franco escolha uma opção de velocidade ao em vez de lançar Willian José ou Cícero para ter um atleta mais de área.

Outro desfalque importante será Paulo Miranda, vetado por causa de entorse no joelho esquerdo. A ausência do zagueiro que vem atuando na lateral direita pode fazer a equipe ir a campo até mesmo com Rodrigo Caio como surpresa no setor em vez de Douglas, mais ofensivo.

Por causa do show da cantora Lady Gaga no Morumbi no dia 11, o São Paulo mandará o duelo de volta no Pacaembu.

Sob pressão. A Universidad de Chile enfrenta a cobrança para repetir o mesmo futebol que encantou a torcida no ano passado - chegou às quartas de final da Libertadores e conquistou a Sul-Americana. "Seguimos sendo competitivos, talvez não com a perfeição de antes, em que se viam partidas incríveis'', afirmou Sebastián Beccacece, auxiliar do técnico Jorge Sampaoli.

Grêmio em vantagem. O Grêmio saiu na frente por vaga nas semifinais ao ganhar do Millonarios, ontem à noite, em Porto Alegre, por 1 a 0. O gol da vitória dos gaúchos foi anotado pelo meia Marco Antônio, de cabeça. O jogo de volta será dia 15, em Bogotá.

U. CHILE

Johnny Herrera Acevedo

González

Rojas

Aránguiz

Martínez

Mena

Lorenzetti

Ubilla

Cereceda

Gutiérrez.

Técnico:

Jorge Sampaoli

SÃO PAULO

Rogério Ceni

Douglas (R. Caio) Rafael Toloi

Rhodolfo

Cortez

Wellington

Denilson

Jadson

Lucas

Osvaldo

Ademilson

Técnico:

Ney Franco

Juiz: : Martín Vásquez (Uruguai)

Local: Nacional de Santiago

Horário: 21h50

Transmissão: Globo, Band e Fox Sports