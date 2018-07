São Paulo faz teste no Pacaembu antes de jogo na Libertadores

O compromisso da próxima quinta-feira norteia a preparação do São Paulo para enfrentar o São Bernardo, neste sábado, pelo Campeonato Paulista, no Pacaembu. O time do Morumbi escala força máxima e busca uma atuação convincente para adquirir confiança antes de jogar contra o River Plate, na Argentina, pela Copa Libertadores.

O encontro em Buenos Aires contra o atual campeão continental já faz o elenco se mobilizar. Os jogadores admitem a ansiedade para reverter a dura e inesperada derrota em casa na estreia para o The Strongest, da Bolívia, por 1 a 0. "Ainda estamos com peso pela Libertadores, temos que buscar um resultado fora de casa. Esse jogo define se vamos tirar o peso das costas ou não", disse o volante Thiago Mendes.

O técnico Edgardo Bauza descartou escalar uma formação mista e vai mandar a campo os titulares. O argentino espera conseguir uma vitória convincente e já testar o time que deve começar a partida na quinta.

O zagueiro Lugano retorna e assume a vaga de Maicon. Ganso volta ao meio-campo, função que Rogério desempenhou na terça-feira, contra o Mogi Mirim. O meia Michel Bastos continua em tratamento de lesão na coxa direita. Carlinhos continua na vaga dele.

A expectativa da diretoria é ter no jogo um público bem superior ao registrado até agora em jogos do time no Pacaembu. As duas últimas partidas, por exemplo, foram 3 mil pagantes em cada, com prejuízos acima de R$ 100 mil ao São Paulo.

O clube promoveu uma promoção em homenagem ao Dia da Mulher. As torcedores terão entrada gratuita no setor do tobogã. As que forem participantes do programa de sócio torcedor têm entrada gratuita em todos os setores.

O jogo com o São Bernardo seria o último da equipe em casa antes do retorno ao Morumbi, mas ontem a diretoria confirmou que a volta está adiada. A reforma no gramado do estádio levou mais tempo do que o previsto e o clássico com o Palmeiras, no dia 13, também será no Pacaembu. "A grama está perfeita, mas as chuvas constantes têm atrasado a realização de ajustes", explicou o diretor de manutenção do São Paulo, Tércio Molica.

O São Bernardo está na zona de rebaixamento e sem vencer há cinco rodadas. Um dos principais nomes do time é o meia Cañete, ex-São Paulo. "Temos ao menos que tentar pontuar", disse o volante Daniel Amora.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X SÃO BERNARDO

SÃO PAULO: Denis; Bruno, Lugano, Rodrigo Caio e Mena; Hudson e Thiago Mendes; Centurión, Ganso e Carlinhos; Calleri. Técnico: Edgardo Bauza

SÃO BERNARDO: Luiz Daniel; Lucas Newiton, Luciano Castán, Rayan e Léo Veloso; Daniel Amora, Marino, Jean Carlos e Cañete; Henan e Walterson. Técnico: Sérgio Soares

Juiz: Rodrigo Guarizo

Local: Pacaembu, em São Paulo

Horário: 16h

Transmissão: Pay-per-view