São Paulo fecha patrocínio pontual para as semifinais da Copa Libertadores

O acordo deve render ao São Paulo cerca de R$ 500 mil, com a possibilidade de fechar com a empresa novas parcerias. Além da exposição na marca na camisa, a empresa vai ganhar um camarote no setor intermediário do estádio no confronto de ida da semifinal da Libertadores e mais a exposição no canal oficial do clube no Youtube.

"É fundamental que apresentemos oportunidades para que as marcas que nos apoiam façam parte desse cenário. É por esse potencial que confiamos que a parceria com o Hero irá além da semifinal da Libertadores", afirmou o diretor de marketing do São Paulo, Vinicius Pinotti.

Com a adesão da nova parceria, o São Paulo ampliou as marcas exibidas no uniforme. A Prevent Senior é a patrocinador master e pagará R$ 25 milhões no acordo até o fim do próximo ano. Descontado os 10% da comissão ao intermediário, o clube vai receber cotas mensais de R$ 1,18 milhão. O uniforme do time também traz na camisa as empresas FIAP e Joli, mais a marca Rock and Ribs no calção.