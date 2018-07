São Paulo fica a um passo da Libertadores

O técnico Ney Franco levou pouco tempo para perceber a velha máxima do futebol: "em time que está ganhando não se mexe". Ele colocou o São Paulo em campo numa formação diferente das últimas partidas, sofreu o gol, voltou a posicionar os jogadores da maneira na qual a equipe engatou no Campeonato Brasileiro e graças a isso conquistou a vitória sobre o Sport por 4 a 2, na Ilha do Retiro. Com o resultado, o time abriu uma distância de sete pontos para o quinto colocado (que agora é o Inter) e deu um passo importante para garantir a vaga na Taça Libertadores.

Sem poder contar com Jadson e Osvaldo, dois titulares importantes no esquema tático, o treinador tricolor adotou o 3-5-2 para atuar fora de casa, com Douglas fazendo a ala pela direita e Cortez jogando um pouco mais avançado. Só que logo no início deu para perceber que o time não se encontrava. E foi nesse período que o Sport aproveitou. Aos 13 minutos, na cobrança de escanteio de Cicinho, Gilberto se antecipou à marcação, saltou alto e abriu o placar de cabeça.

Na sequência, a equipe pernambucana poderia ter ampliado caso Ceni não fizesse um milagre com os pés. Em uma jogada ensaiada, a bola sobrou para Gilberto, que da marca do pênalti mandou para o gol. Hugo saltou, mas o goleiro são-paulino conseguir afastar o perigo a tempo.

A partir daí, o técnico Ney Franco alterou o posicionamento da equipe, voltando a usar o zagueiro Paulo Miranda como lateral-direito e liberando Douglas para ocupar um espaço no ataque. O gol de Lucas aos 17 minutos, em um chute de longe no ângulo, ajudou a dar uma tranquilidade maior. E aos 29, o goleiro Saulo saiu do gol para tentar cortar um cruzamento, mas acabou soltando a bola nos pés de Lucas, que só empurrou para o gol vazio e saiu para festejar.

Para o azar de Saulo, o terceiro gol do São Paulo saiu em um vacilo de Rivaldo, que ao tentar afastar o perigo, acabou tocando por cobertura. Seria um golaço se não fosse contra sua própria meta. Foi a ducha de água fria na torcida que encheu a Ilha do Retiro com mais de 31 mil pessoas.

Na volta do intervalo, a preocupação do São Paulo era nítida: manter a vantagem e segurar o ímpeto do adversário no início do segundo tempo para não correr riscos desnecessários no final do jogo. O time paulista manteve a bola e no primeiro descuido dos pernambucanos balançou as redes novamente: Luis Fabiano tocou para Lucas, que chutou na saída de Saulo, fazendo o quarto gol. "Foi a primeira vez que fiz três gols, estou muito feliz."

O Sport não se encontrava e o São Paulo mantinha a mesma toada, sem arriscar muito. O time da casa foi ter uma boa chance aos 24, quando Hugo recebeu um bom passe na entrada da área, mas Ceni defendeu.

Só que aos 31 não teve jeito: Gilberto foi lançado em velocidade, entrou na área, mas Paulo Miranda e Rhodolfo chegaram travando a jogada. O juiz marcou pênalti e após muita reclamação, Hugo bateu com categoria e fez o segundo gol de sua equipe. Mas isso não foi suficiente para uma reação e no final o São Paulo festejou a importante vitória.

Gols: Gilberto, aos 13, Lucas, aos 17 e aos 29, Rivaldo (contra), aos 33 do 1ºT; Lucas, aos 13, e Hugo aos 34 do 2ºT.

SPORT (4-4-2): Saulo; Cicinho,

Bruno Aguiar, Aílson e Renê; Tobi, Rivaldo

(Marquinhos Gabriel), Rithelly (Moacir) e Hugo; Felipe Azevedo e Gilberto.

Técnico: Sérgio Guedes.

SÃO PAULO (3-5-2): Rogério Ceni;

Paulo Miranda, Rafael Toloi e Rhodolfo; Douglas, Wellington, Denilson

(Casemiro), Maicon (Ademilson) e Cortez; Lucas e Luis Fabiano.

Técnico: Ney Franco.

Juiz: Jailson Macedo Freitas (BA).

Cartões amarelos: Rithelly, Tobi, Renê, Denilson e Cortez.

Renda: não divulgada.

Público: 31.599 pagantes.

Local: Ilha do Retiro, em Recife.