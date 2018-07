São Paulo: força máxima contra Galo

Embalado após a vitória suada diante do Coritiba na Copa do Brasil, o São Paulo dá um tempo na competição mata-mata e volta ao Morumbi hoje, às 16 horas, para enfrentar o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro. A exemplo do que aconteceu no meio de semana, os visitantes têm credenciais para pleitear uma vitória mesmo longe de casa e não devem se limitar a defender.

Vice-líderes, os mineiros vêm em grande fase e estão aterrorizando os clubes paulistas. Foram três confrontos nas quatro primeiras rodadas e 100% de aproveitamento. A última vítima foi o Palmeiras, no Pacaembu. Antes, Ponte Preta e Corinthians foram abatidos, todos por 1 a 0.

O excelente retrospecto da equipe de Cuca no início do torneio contrasta com a força são-paulina em seus domínios: são cinco vitórias seguidas no Morumbi, quatro delas sem sofrer gols, e um total de 13 triunfos em 16 partidas em sua casa. Números que fazem o técnico Emerson Leão acreditar que é possível superar o bom momento do rival. "Eles são um ótimo time, vêm em um momento muito bom, em êxtase financeiro e em clima de lua de mel. Nós precisamos acabar com isso", afirmou.

E mesmo com o jogo de volta contra o Coritiba na quarta-feira, Leão já avisou que não pretende poupar atletas. A intenção do treinador é continuar somando o máximo possível de pontos no Brasileiro para que a equipe não se desgarre das primeiras posições e esteja em situação de brigar pelo título tão logo acabe sua participação na Copa do Brasil. "Mas nem pensar (em poupar). Estamos subindo, precisamos somar pontos. Eu poupo no treino, mas não no jogo. Não teremos todos em campo, e precisamos incentivar aqueles que entrarão", analisou.

Um desfalque é certo. Denilson, que levou o terceiro cartão amarelo contra o Santos, cumpre suspensão. Sem contar com seu principal marcador, Leão pode finalmente dar chance a Fabrício, que ficou no banco no meio de semana e vem treinando forte. O restante do time deve ser o mesmo que bateu o Coritiba, com exceção de Casemiro, que foi muito criticado pelo técnico e pode dar lugar a Maicon.

Apesar de estarem próximos de conquistar a vaga em uma decisão, os jogadores garantem que o desempenho no Brasileiro não será afetado e prometem esquecer a outra competição até o fim da partida. "Não podemos dar mole no começo do campeonato, temos um grupo bom e com condições de chegar nas duas competições", ponderou o zagueiro Rhodolfo.

Aposta no Gaúcho. Invicto no campeonato, o Atlético-MG confia na empolgação do recém-contratado Ronaldinho Gaúcho para manter o embalo e chegar à quarta vitória em cinco rodadas. Caso saia do Morumbi com os três pontos, pode roubar a liderança do Vasco desde que os cariocas percam do Palmeiras na Arena Barueri ou se vencer o Tricolor por dois gols de diferença e o jogo de Barueri terminar empatado. "É um grupo que sabe da importância que um título teria para o clube, que faz muito tempo não vence", afirmou o meia.