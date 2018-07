São Paulo: goleada rara num ano melancólico Em jogo que teve a despedida emocionada de Jorge Wagner, que saiu aplaudido pelo público, o São Paulo goleou o Atlético-MG por 4 a 0, no Morumbi, fechando a temporada de uma forma menos melancólica do que o desempenho do time no restante da temporada. Jorge Wagner, que se transferiu para o Japão, recebeu uma placa do presidente Juvenal Juvêncio, que também premiou Richarlyson e o preparador físico Carlinhos Neves, outros profissionais que se desligaram do clube.