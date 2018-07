São Paulo inicia perseguição pelo segundo lugar

Sonhar com a segunda colocação do Brasileiro e a consequente classificação direta para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem passa obrigatoriamente por uma vitória do São Paulo sobre o Grêmio hoje no Estádio Olímpico. Rivais diretos na classificação e separados por quatro pontos (63 a 59), os Tricolores medem forças e torcem por um tropeço do vice-líder Atlético-MG (64 pontos) contra o Vasco em São Januário para se aproximarem em condições de embolar a disputa nas três rodadas que restarão. No melhor cenário para os são-paulinos, a equipe terminará a rodada a dois pontos dos mineiros.

Apesar de encontrar o terceiro melhor mandante da competição e um estádio que costuma servir de caldeirão - todos os 45 mil ingressos para a partida foram vendidos -, jogar fora de casa parece ter deixado de ser um martírio para o São Paulo. Nos últimos seis jogos (contando partidas da Sul-Americana) foram três vitórias, dois empates e apenas uma derrota em apresentações, exceto no tropeço para o Flamengo, seguras. Por isso, Ney Franco descarta qualquer mudança de posicionamento e mandará a campo o time com o mesmo desenho tático que o levou a chegar ao G-4. "É imprescindível e espero que tenhamos competência para jogar bem. Depois desse jogo definiremos nossa vida no Campeonato Brasileiro. Primeiro precisamos assegurar essa classificação para a Libertadores e uma vitória nos coloca em situação real de brigar pelo segundo lugar", explicou.

O técnico, no entanto, terá um problema sério para manter o padrão de jogo. Wellington, um dos principais responsáveis pela ascensão da equipe, está fora para cumprir suspensão e não tem um substituto à altura.

Denilson deve ser recuado para fazer uma função mais defensiva e Maicon e Casemiro brigam pela outra vaga, com a tendência maior para o primeiro. A boa notícia fica por conta do retorno de Osvaldo, ausente contra a Universidad de Chile por dores musculares. Ele se junta a Luis Fabiano e Lucas para remontar o ataque que é apontado por Ney como uma das razões da boa fase.

A equipe também chega contagiada pela renovação de contrato de Rogério Ceni, selada na última quinta-feira. Os jogadores agora querem garantir a vaga na Libertadores o quanto antes para dar de presente ao ídolo.

"Desde a volta dele, a nossa equipe deu uma arrancada muito importante no Brasileiro e na Sul-Americana. É uma renovação boa para todos nós", explicou Jadson.

Desfalques. O Grêmio ainda corre atrás da vice-liderança para conseguir vaga direita para a fase de grupos da Libertadores, mas não terá tarefa fácil contra o São Paulo por causa dos desfalques. Vanderlei Luxemburgo não contará com o zagueiro Werley, suspenso, o também zagueiro Gilberto Silva e o meia Elano, com problemas físicos. O treinador vai escalar Naldo e Saimon na zaga, enquanto Marco Antônio entra no meio de campo.

No ataque, Kleber, com problemas físicos, ainda é dúvida. Se ele não atuar, Leandro será titular. Marcelo Moreno ficou fora do último treina na equipe ontem, mas está confirmado para enfrentar o São Paulo.