São Paulo inicia sequência difícil contra o Flamengo

Foram 32 rodadas até o São Paulo se estabilizar no G-4 e abrir uma vantagem confortável para o Vasco, atual quinto colocado. Conquistado o primeiro objetivo, agora chegou a hora de o Tricolor defender seu posto e provar que chegou ao pelotão principal para ficar.

Depois de dois jogos fáceis contra Figueirense e Atlético-GO em casa, a equipe inicia hoje contra o Flamengo uma série de duelos complicados que incluem Sport (fora), Fluminense (casa) e Grêmio (fora), vitais para encaminhar a classificação para a Libertadores.

Um dos trunfos da equipe paulista é a excelente fase da defesa, a melhor do segundo turno com apenas cinco gols sofridos em 12 jogos. "Fico feliz com esse momento que estamos vivendo. Além das vitórias, não sofremos gols nos últimos jogos e isso é muito importante. Nossa equipe está crescendo muito no Brasileiro", comentou Wellington.

Ney Franco terá pela terceira vez seguida a oportunidade de contar com sua força máxima. Uma das principais preocupações é o alto número de pendurados: são dez atletas com dois amarelos, sendo quatro titulares (Rogério Ceni, Rafael Toloi, Jadson e Osvaldo). O treinador tentará passar as próximas partidas com o mínimo possível de baixas. Rafael Toloi, Rhodolfo e Lucas, que reclamaram de dores após a vitória sobre o Atlético-GO, não serão problema e estão confirmados para o duelo.

Apesar de viver um momento muito melhor - já são cinco jogos sem vitória do Rubro-negro - e de ter massacrado o rival por 4 a 1 no primeiro turno, os são-paulinos acreditam que terão problemas contra os cariocas, especialmente com Vagner Love. "Vai ser um jogo difícil, do outro lado tem uma equipe competente", analisou Ney Franco.

Ajuda. O empate sem gols entre Grêmio e Coritiba, ontem à noite, no Olímpico, em Porto Alegre, não deixou de ser um bom resultado para o São Paulo. O Tricolor gaúcho alcançou os 59 pontos, na terceira colocação, e ficou a apenas quatro da equipe do Morumbi, que pode diminuir hoje ainda mais esta vantagem.