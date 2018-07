São Paulo investe em jogadores e Leão cobra time com mais garra

SÃO PAULO - O São Paulo investiu alto para a temporada e o Campeonato Paulista será um bom aperitivo para ver se o time tem condições de chegar longe. Comandado pelo técnico Emerson Leão, justamente o último treinador a levar o clube à conquista deste título, em 2005, a intenção é fazer bonito e ganhar a taça para ter mais tranquilidade no restante do ano.

"Eu adoro o Campeonato Paulista. Gosto muito dos torneios regionais e este é o mais difícil. É um torneio que prepara o time e decide o futuro do ano. E também tem o fato de que o último que o São Paulo venceu eu era o treinador. A responsabilidade é maior", comenta Leão.

A principal contratação do clube foi o meia Jadson, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, que custou R$ 9,2 milhões. Ele chega com a missão de ser o cérebro da equipe, que carecia há tempos de um camisa 10.

Outro que disputará o campeonato com a camisa tricolor é o volante Fabrício, símbolo do perfil exigido pela diretoria para a temporada.

Os dirigentes foram buscar atletas que têm como ponto forte a raça, a vontade e o comprometimento. Fabrício será a referência no elenco de jogador com esse estilo. Experiente, vai ajudar também no crescimento dos volantes mais jovens, como Wellington, Casemiro e Rodrigo Caio.

A zaga são-paulina também passou por profundas modificações com a chegada de dois zagueiros de grande porte físico: Paulo Miranda, do Bahia, e Edson Silva, do Figueirense. Os dois já avisaram que não têm como ponto forte a técnica e sim, a força. "A diretoria fez um esforço muito grande para poder entrar em campo com jogadores novos e caras diferentes", lembra Edson Silva.

Outro destaque da defesa é o lateral-esquerdo Cortês, que estava no Botafogo e já foi até chamado para a seleção. São novos rostos para um clube que tenta recuperar a imagem de vencedor.