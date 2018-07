São Paulo joga em Campinas por embalo e para estrear no G4

O São Paulo dá hoje o primeiro passo rumo à liderança do Brasileiro. Pelo menos esse é o plano dos dirigentes e comissão técnica tricolor. Esperam bater o Guarani, às 16 horas, no Brinco de Ouro, e depois derrotar o Goiás e o Grêmio, na próxima semana, para poder se concentrar apenas na semifinal da Taça Libertadores - o primeiro jogo contra o Internacional é no dia 28 de julho - durante a pausa para a disputa da Copa do Mundo.

"A expectativa é de que essa sequência boa de jogos, se não nos levar à liderança, possa pelo menos nos deixar no G-4", afirma o superintendente de futebol, Marco Aurélio Cunha. "A partir do jogo com o Inter (vitória por 2 a 0, no Beira-Rio), passamos a ter foco total na Série A. A gente planeja ganhar as próximas partidas para voltar da Copa com tranquilidade", complementa o zagueiro Alex Silva.

Instalar-se pelo menos entre os quatro melhores já na primeira metade da competição é uma meta para evitar que o trauma do final do campeonato do ano passado se repita. Em 2009, o time precisou dar uma arrancada nos últimos jogos e o tropeço diante do Goiás (derrota por 4 a 2), na penúltima rodada, foi fatal para os planos de tetracampeonato.

"O Campeonato Brasileiro é muito longo, sempre dá tempo de recuperar depois, mas quanto antes começarmos a fazer resultados, menos vamos precisar de pontos na reta final da competição", analisa o técnico Ricardo Gomes. "Então é importante aproveitarmos este tempo que temos apenas para nos dedicarmos a uma competição para fazermos o máximo de pontos que for possível. A hora é de colocar o pé fundo no acelerador, até nos sacrificarmos um pouco, para depois tirar durante a Copa."

Se conseguir fazer os planos virarem realidade, será uma situação incomum nas últimas temporadas. Concentrado na disputa da Libertadores, os são-paulinos não costumam arrancar bem na Série A. Os três títulos seguidos (2006, 2007 e 2008) só foram conquistados depois de firmes e, por vezes, até heroicas recuperações após eliminações traumáticas nas fases de mata-mata da competição continental. Agora, o São Paulo quer contrariar a história e conquistar os dois troféus no mesmo ano, fato que jamais ocorreu no País. "Temos a oportunidade de fazer um Brasileiro diferente este ano e não podemos deixar de aproveitar", diz Rogério Ceni.

Defesa acertada. O grande trunfo do São Paulo para esta sequência de jogos é o acerto da defesa. Desde que Alex Silva entrou na equipe junto com o volante Rodrigo Souto - que hoje não joga por causa de lesão muscular -, o time toma pouquíssimos gols. Nos últimos oito jogos com os titulares - no empate com o Flamengo (1 a 1), dia 9, e na derrota para o Botafogo (2 a 1), dia 16, utilizou formação mista - , a zaga não foi vazada. "É uma coisa pessoal nossa. Sempre falamos antes dos jogos que, se não tomarmos gol, vamos vencer porque temos certeza que o ataque não vai deixar de fazer", conta Alex Silva. Só que hoje também não jogam Cicinho, Richarlyson - suspensos - Miranda e Marlos.

Guarani sem são-paulinos. Não adiantou espernear. O São Paulo não liberou Roger, Mazola e Renan, emprestados para o Guarani, para atuarem hoje.