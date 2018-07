São Paulo joga mal, só empata, mas obtém vaga

Mesmo sem jogar bem, o São Paulo fez valer o empate por 1 a 1 fora de casa contra a LDU de Loja e se garantiu nas quartas de final da Copa Sul-Americana ao ficar na igualdade sem gols no Morumbi. Na próxima fase a equipe vai enfrentar o vencedor do confronto entre Universidad de Chile e Emelec, do Equador.

A diferença abissal de nível entre as equipes era visível, mas ainda assim insuficiente para ser traduzida em oportunidades. É verdade que o confuso árbitro paraguaio Julio Quintana ignorou um pênalti claro em Ademilson logo aos 11 minutos. O próprio camisa 11 teve uma boa chance, assim como Osvaldo, que viu seu chute passar rente à trave aos 25. Os jogadores, no entanto, não souberam superar a forte retranca do adversário nem mesmo com toda a velocidade que caracteriza a equipe.

Lucas voltou a decepcionar e esteve longe de seus melhores dias. Ele se apresentou para a partida e não desistiu de um lance, mas seu jogo simplesmente não apareceu. E quando o camisa 7 não vai bem o resto do time sente, especialmente pelo fato de Luis Fabiano ter sido poupado por causa de uma fadiga na coxa esquerda. Mesmo trocando de lado com Osvaldo na segunda etapa, faltou encaixar uma jogada. Embora não tenha ido mal, Ademilson não deu profundidade.

A LDU de Loja fez o que dela se esperava e se plantou no seu campo de defesa à espera de um contra-ataque mortal. Os primeiros minutos até foram ilusórios com os equatorianos tentando marcar a saída de bola dos donos da casa, mas rapidamente a lógica foi restabelecida. Acontece que a estratégia deu certo e o que parecia uma vitória certa começou a se complicar e criou um clima de apreensão no Morumbi. Sem saber se partia para o ataque ou preservava a vantagem, o Tricolor em alguns momentos se viu flertando com o desastre. Poderia ter sido mais fácil, mas fica o aprendizado de que se quiser avançar na competição, o São Paulo terá de superar retrancas.

Grêmio avança. O Grêmio venceu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 1 e avançou para enfrentar o Millonarios, algoz do Palmeiras.

Já o Atlético Goianiense venceu a Universidad Católica por 3 a 1, mas perdeu a vaga por ter sofrido um gol em casa (perdeu no Chile por 2 a 0).