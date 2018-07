São Paulo joga para entrar no G-4

O São Paulo passou por cima de Palmeiras e Vasco com a autoridade de quem pavimenta seu caminho rumo ao G-4 sem poder ser impedido. Passadas as duas decisões, o time encara o Figueirense, muito ameaçado pelo rebaixamento, no Morumbi, e tem a possibilidade de finalmente entrar no bloco que garante vaga na Libertadores. A partida abre a série de dois jogos seguidos contra os lanternas (na quinta, recebe o Atlético-GO, último colocado) e o planejamento é conquistar os seis pontos para tentar finalmente ultrapassar os vascaínos.

O feito pode até ser alcançado com um empate desde que os cariocas percam do Santos na Vila Belmiro, mas ninguém trabalha com outra hipótese que não seja somar os três pontos. Além de encontrar um rival que perdeu quatro dos últimos cinco jogos e tem a pior defesa da competição (55 gols sofridos), o Tricolor quer aproveitar o alto astral que tomou conta do elenco após as últimas duas exibições, quando teve um volume de jogo muito maior do que os adversários e dominou todas as ações.

Os jogadores admitem que a equipe mudou de atitude e está colhendo os frutos da nova postura. "Nosso time está crescendo de uma maneira impressionante. É o ambiente nos treinos, no vestiário, tudo é muito diferente de uns tempos para cá", afirmou o volante Wellington.

Apontado como um dos motivos da melhora da equipe, o camisa 5 mais uma vez estará ao lado de Denilson. Ney Franco acertou a formação tática e não vai mais fazer alterações significativas. Como Lucas é desfalque mais uma vez, o técnico manterá Douglas, que foi bem contra o Vasco, adiantado na direita. Luis Fabiano também não será problema; apesar de ainda estar voltando de um estiramento na coxa direita, o atacante mostrou ritmo de jogo. Como está bem fisicamente, vai para a partida.

A principal preocupação é não deixar o ambiente positivo se transformar em euforia exagerada. Por isso o discurso foi calibrado para colocar os pés de todos no chão e evitar melindrar um adversário que vive um momento ruim, mas precisa da vitória desesperadamente para tentar escapar do rebaixamento. "Os dois próximos jogos são os mais difíceis porque você nunca sabe o que vai acontecer. De repente você faz um gol, eles desanimam, mas eles podem vir para cima também", disse Luis Fabiano.

Apesar do discurso cauteloso, os números são favoráveis. Terceiro melhor mandante da competição com quase 81% dos pontos conquistados no Morumbi, o São Paulo enfrenta uma equipe que venceu apenas um jogo fora de casa (contra o Sport, há 14 rodadas) e precisará se expor se quiser algo melhor. "Um dos nossos próximos adversários, que é o Atlético-GO, recentemente foi ao Rio e ganhou do Fluminense. Todo confronto na reta final sempre tem algum clube trabalhando por algum objetivo, seja título, Libertadores ou para fugir do rebaixamento. Temos de respeitá-los", alertou Ney Franco.

Desespero. O Figueirense tenta sua segunda vitória seguida após bater o Atlético-GO, resultado que pôs fim a uma sequência de quatro derrotas consecutivas. A dez pontos do Bahia, primeiro clube livre da zona da degola, e precisando da vitória a qualquer custo para tentar escapar do rebaixamento, o técnico Márcio Goiano terá o retorno do volante Jackson e do zagueiro Sandro, suspensos na última rodada. Túlio, principal volante da equipe, é desfalque por causa do estiramento na coxa esquerda sofrido contra o Atlético-MG.