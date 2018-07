São Paulo junta os cacos contra a Portuguesa

Nenhum jogador do São Paulo é capaz de negar: o clima pelos lados do Morumbi é ruim. O time amarga sua 17.ª eliminação consecutiva em um campeonato no formato mata-mata e, após a derrota contra o Coritiba, na quarta-feira, pela Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro é o lugar para tentar minimizar o estrago. O primeiro passo, seja para o início da recuperação ou o agravamento da crise, será dado hoje, contra a Portuguesa, no Canindé, a partir das 18h30.

Por ora, o presidente Juvenal Juvêncio garante que Emerson Leão continua à frente da equipe, embora tenha classificado o trabalho do técnico apenas como "razoável". E a desculpa de que o time está em formação não cola nem entre os próprios jogadores.

"O time é forte, e é um grupo que trabalha junto desde o começo do ano", afirma o meia Jadson. "O time apresentou melhora, claro. É só pegar o primeiro jogo do ano e o último. O entrosamento é bem melhor. Houve uma evolução nítida", atestou o goleiro Denis.

No Canindé, o São Paulo terá três novidades em relação ao time que foi derrotado no Couto Pereira. O zagueiro Paulo Miranda, que cumpriu suspensão na Copa do Brasil, volta ao time. No treino coletivo realizado na manhã de ontem, Leão desistiu de improvisar Rodrigo Caio na lateral direita - Douglas será o titular. E Luis Fabiano, suspenso mais uma vez após a expulsão no jogo contra o Atlético-MG (vitória por 1 a 0), será substituído por Willian José.

Apesar de ter seu contrato chegando ao fim, o volante Denilson será mantido no time titular. O jogador, que pertence ao Arsenal, não continuará no Brasil porque o time inglês pediu 6 milhões (R$ 16,6 milhões) pela sua contratação. O jogador, revelado na base tricolor, era um dos mais abalados com a eliminação na semifinal da Copa do Brasil, e só fará mais dois jogos com a camisa são-paulina.

Cabeça quente. A eliminação do São Paulo se tornou mais sofrida à medida que os arquirrivais paulistanos, Corinthians e Palmeiras, estão disputando títulos. "Eles conseguiram a classificação para as finais, mérito deles. Vamos ficar torcendo contra para que eles percam as finais", disse, sem pudor, Jadson.

Denis, que hoje retorna ao palco de sua estreia no São Paulo, diz que está com a cabeça "explodindo" após a queda na Copa do Brasil. Para o goleiro, que deve deixar a meta tricolor em pouco mais de um mês, era uma chance ímpar de conquista de título. "Desde que o Rogério Ceni assumiu, nenhum goleiro conseguiu jogar um campeonato todo. Era uma oportunidade única."