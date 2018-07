São Paulo luta por retomada das vitórias

As fracas atuações diante de Flamengo e LDU de Loja levaram o torcedor são-paulino a questionar se a ótima fase chegou ao fim ou se os últimos dois jogos foram apenas uma oscilação normal. Enfrentar o Sport na Ilha do Retiro deve dar um panorama sobre o rendimento da equipe nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Beneficiado pela derrota do Vasco para o Inter no meio de semana, o Tricolor conseguiu manter a vantagem no G-4 em cinco pontos, mas sabe que precisará de bons resultados para evitar a aproximação do adversário.

Para atingir o objetivo, o time precisará mostrar mais disposição do que nos últimos confrontos. Sem a mesma força na marcação e velocidade com a bola, o São Paulo não conseguiu criar muitas oportunidades. Nem de longe lembrou a equipe que chegou com força ao G-4, falando abertamente em terminar o Brasileiro na vice-liderança.

"Nossa referência é o jogo contra o Vasco, especialmente o primeiro tempo. Conversamos muito sobre isso e é assim que queremos ver a equipe contra o Sport. Uma marcação avançada e que tenha a competência de roubar a bola, defender com força e saber jogar com essa transição para o ataque. Eles vêm de duas vitórias e mudaram um pouco sua maneira de jogar", alertou Ney Franco. O técnico está preocupado com a reação dos pernambucanos, que ganharam os últimos dois jogos e lutam para sair da zona de rebaixamento.

Pela primeira vez o time terá o desfalque de Jadson, que cumpre suspensão. Ney Franco ainda faz suspense e enumera algumas opções, como lançar Douglas ou até mesmo recuar Lucas. "Jogando centralizado, tenho a opção de me movimentar pelo campo inteiro e fazer jogada dos dois lados. Estou adaptado às duas funções e, onde precisar, estou preparado", afirmou Lucas. A tendência é que o treinador faça uma troca simples e promova a entrada de Maicon. Osvaldo sentiu dores na coxa ontem e foi poupado do último treino, mas não deve ser problema.

A partida será a primeira após Ney Franco e Rogério Ceni entrarem em atrito por causa da irritação do técnico com o exagero do seu capitão ao pedir a entrada de Cícero contra a LDU de Loja. Os dois conversaram e o treinador vê no episódio uma chance de fortalecer ainda mais o grupo.

"Sou um treinador de diálogo, acredito na troca de experiências e informações. Isso não vai mudar minha carreira, não tem problema nenhum e só iremos sair fortalecidos. São pessoas que estão só querendo o bem e os bons resultados do São Paulo", disse. Prova de que as rusgas estão no passado é que o goleiro já foi designado para ser o cobrador de pênaltis depois de Luis Fabiano desperdiçar duas oportunidades seguidas.

Artilheiro volta. Luis Fabiano se recuperou de uma fadiga muscular na coxa esquerda e está confirmado para liderar o ataque contra o Sport. Sem contar com seu principal goleador no segundo tempo contra o Flamengo e na partida do meio de semana, o time não marcou gols e criou poucas oportunidades.

A expectativa é de que ele esteja plenamente recuperado e não volte a apresentar problemas físicos. Precisar se virar sem o atacante tem sido uma rotina. Luis Fabiano foi desfalque em 30 dos 66 jogos na temporada, ainda assim, ele é o artilheiro do time no Brasileiro (15 gols) e na temporada (28), números que o tornam imprescindível.

"Os números estão na mesa, ele é um jogador que atuou pouco, mas em compensação tem um alto índice de gols", elogiou Ney Franco.