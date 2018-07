São Paulo manda recado ao Cruzeiro

Duas viradas, muitas chances e um jogo bastante agradável deram ao São Paulo a vitória por 4 a 2 sobre o Botafogo e renovam as esperanças do Tricolor em alcançar o Cruzeiro na liderança. O resultado levou o Tricolor aos 39 pontos, a quatro dos mineiros e empolga a torcida antes do duelo que acontece no domingo no Morumbi.

Era sabido que a vitória era o único resultado que traria algum frescor aos rivais, cada qual em sua realidade. Ao Tricolor, era a chance de colocar um pouco de pressão no Cruzeiro, que joga hoje contra o Bahia em casa e encara a equipe de Muricy Ramalho no domingo. Já os cariocas tentavam se afastar da perigosa zona de rebaixamento para respirar mais aliviados.

O desnível técnico já seria abissal se ambos estivessem com força máxima, mas Mancini viu seu time mutilado por desfalques. Restava, portanto, jogar com o coração e apostar que a entrega seria suficiente para equilibrar as ações.

A tentativa de pressão inicial logo foi asfixiada com o gol de Kardec, que aproveitou ótimo cruzamento de Michel Bastos e fuzilou Andrey logo aos nove minutos. Seria o primeiro ato de uma noite repleta de gols e que contou com ajuda dos defensores de ambos os times; depois de muito tempo o Tricolor voltou a falhar em jogadas aéreas e Zeballos e André Bahia se aproveitaram para virar, aos 19 e 22, respectivamente.

Entre erros e acertos, cumpre dizer que o São Paulo é um time muito mais encorpado do que algumas rodadas. Méritos dos jogadores - alguns extraordinários tecnicamente, como Kaká e Ganso - e de Muricy Ramalho, que conseguiu incutir que só a entrega e a dedicação dos homens de frente sustentariam uma formação tão ofensiva.

E foi na base do toque de bola e movimentação que o time buscou a virada, com dois gols de Souza, em ambos aparecendo como elemento surpresa.

Houve chance para o empate, mas Wallyson pecou duas vezes e chutou em cima de um bem posicionado Rogério Ceni. A qualidade que faltou ao alvinegro sobrou para Pato, que recebeu de Osvaldo em contra-ataque fulminante e marcou seu décimo gol nos últimos oito jogos.

Antes disso, a expulsão de Airton, logo no início do segundo tempo, já havia deixado o Botafogo entregue.

O Tricolor já comandava as ações e era pouco importunado, mas coube ao atacante dar o tiro de misericórdia..

Missão cumprida, mais três pontos na conta e a expectativa de um grande jogo no domingo entre a melhor equipe do País e a com o maior número de craques. O Morumbi deve viver um grande dia de futebol.