São Paulo mira bom início para ter paz

SÃO PAULO - Com a queda na Copa do Brasil, ganhar a Copa Sul-Americana, que inicia em agosto, passa a ser a alternativa mais rápida para o São Paulo se garantir na Copa Libertadores de 2012. Para facilitar esta tarefa, no entanto, o clube do Morumbi terá de mudar a estratégia que usou na largada das últimas edições do Campeonato Brasileiro.

Desde que o formato de pontos corridos foi implantado, em 2003, o Tricolor se acostumou a iniciar o Brasileiro em marcha lenta - apenas uma vez, em 2007, estreou sem disputar uma competição paralela. Desta vez, além de afastar as desconfianças sobre o técnico Paulo César Carpegiani, uma boa arrancada é fundamental para que a campanha pelo título da Sul-Americana se torne menos penosa.

Para Lucas, os 10 dias de descanso antes do jogo com o Fluminense, no domingo, em São Januário, foram bem-vindos. "De certa forma (a queda na Copa do Brasil) ajudou sim, pois o foco ficou somente na disputa do Brasileiro. Por isso, não podemos vacilar neste começo", diz o meia. Para voltar com vitória do Rio, no entanto, o São Paulo terá de encerrar um incômodo tabu no Brasileiro por pontos corridos: fora do Morumbi, o time nunca venceu em estreias como visitante. Por coincidência, será a terceira vez que abrirá a competição contra o Fluminense na casa do rival - perdeu em 2005 (2 a 1) e em 2009 (1 a 0).

Rivaldo no banco. Com 5 jogadores lesionados, Carpegiani terá dificuldade para montar a equipe para a estreia. Mesmo após a polêmica com Rivaldo na eliminação diante do Avaí, porém, o treinador manteve o veterano meia entre os reservas no treino desta quarta, no CT.

Sem Fernandinho, que se recupera de dores na fíbula, o treinador deve escalar Marlos ao lado de Dagoberto no ataque, retomando o trio ofensivo que tem Lucas na armação. Miranda e Rhodolfo, que dificilmente estarão recuperados, devem dar lugar a Xandão e Luiz Eduardo. Estes dois formarão o trio defensivo com Alex Silva, que na quarta ficou fora das atividades com bola para tratar de dores no joelho.

Para Lucas, o campeonato deve ter bom equilíbrio neste início, com a maioria dos favoritos disputando apenas uma competição. Ele afirma que o Santos, clube do País que foi mais longe na Libertadores, é o adversário mais difícil a ser batido. "O Santos seria a equipe mais forte entre os favoritos, pois tem um time bastante entrosado e qualificado. Além disso, conta com um técnico que já chegou e ganhou título, o que dá confiança."

Apontada como Carpegiani como umas das causas da queda do time na Copa do Brasil, a falta de experiência dos jogadores mais jovens no São Paulo não preocupa, segundo Lucas. "A mescla que temos com jogadores veteranos é muito boa. Por isso, ter tantos jogadores jovens não atrapalha em nada", garante o meia de 18 anos.

Na expectativa de ser chamado nesta quinta para a seleção brasileira, Lucas admite que os maus desempenhos recentes do São Paulo podem ser um entrave. "Quando o time está mal a gente fica com receio, pois os valores individuais aparecem menos. Mas tenho o pensamento positivo."

