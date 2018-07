São Paulo mostra força fora de casa

A confiança conquistada pela goleada na estreia do Paulista fez a diferença ontem para o São Paulo bater o Oeste por 3 a 1. Num teste ainda pouco revelador, o time de Emerson Leão não conseguiu ser absoluto em Presidente Prudente, mas teve o mérito de buscar a virada para se manter 100% neste início de ano, com direito a golaço do garoto Lucas.

Especialmente na defesa, o Tricolor deixou mais evidente a necessidade de entrosamento ontem do que contra o Botafogo (vitória por 4 a 0). "Temos de ter mais cuidado, pois se fosse uma equipe mais qualificada poderíamos ter dificuldades para conseguir virar", disse Luis Fabiano, que ontem novamente foi o capitão no lugar de Rogério Ceni - o goleiro deve fazer um teste hoje para saber se vai precisar passar por cirurgia no ombro direito.

Nos incessantes gritos à beira do campo, Leão cobrou pegada e viu um time brigador. Mas que claramente tem espaço para alguns reforços, como Fabrício e Jadson, que ainda não estrearam. "Erramos bastante hoje (ontem), mas soubemos corrigir", ressaltou o treinador.

Com Fernandinho e Cortez, o setor esquerdo foi o mais acionado, mas pecou pela falta de eficiência. Fernandinho, principalmente, não conseguiu dar prosseguimento às jogadas e deu lugar a Maicon, que mostrou mais poder de finalização.

Susto e reação. Por alguns instantes, o São Paulo pensou que ia rever um roteiro conhecido, repetido à exaustão na última temporada. O time começou a partida em cima do Oeste, desperdiçou boas chances, mas foi perdendo o ímpeto e acabou levando o gol com Tadeu, após cobrança de escanteio. Aos 27, o atacante aproveitou bola mal rebatida da defesa são-paulina para chutar forte e abrir o placar.

Desta vez, porém, o Tricolor contou com boa dose de sorte para mostrar poder de reação. Quatro minutos depois, em cobrança de falta pelo alto, Edson Silva ajeitou para o meio e Cris cabeceou para a própria rede.

A confiança foi reestabelecida de vez no lance seguinte, em uma roubada de bola pouco após o reinício dado pelo Oeste. Wellington invadiu pelo meio da zaga, avançou como um legítimo atacante e tirou do goleiro com um toque por cima para marcar.

Na segunda etapa, o ritmo do jogo caiu. A monotonia só foi quebrada aos 32, quando Lucas pegou a bola quase no meio-campo, passou por dois em velocidade e chutou forte para marcar um lindo gol.

Tadeu ainda aproveitou cruzamento da esquerda e subiu mais alto que a defesa para descontar nos últimos minutos, mas já era tarde. Com dois gols sofridos, o São Paulo optou pela cautela na saída do gramado e valorizou o resultado. "Não podemos nos iludir com duas vitórias, mas valeu a pena a superação", disse Lucas. No sábado, às 17 horas, o time volta a campo contra o São Caetano no Morumbi.