São Paulo mostra solidariedade e faz contrato com Breno

Um dia após apresentar Lúcio, o São Paulo registrou o zagueiro Breno como seu jogador no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Revelado pelo clube, o atleta de 23 anos está preso na Alemanha após ter incendiado sua própria casa quando atuava pelo Bayern de Munique. Segundo o documento da entidade, o contrato com o time paulista vai até 7 de outubro de 2015. Por causa da situação atual na Europa, não pode vestir ainda a camisa tricolor.

O gesto do clube foi muito mais para dar uma segurança para a família do atleta do que para garantir um bom reforço no futuro. "Historicamente o São Paulo Futebol Clube sempre procurou assistir seus atletas que por algum motivo precisaram de um suporte adicional ao que o clube oferece habitualmente", disse em comunicado oficial.

O texto do São Paulo cita ainda que o clube procurou "a forma mais eficaz de oferecer respaldo não somente ao jogador, mas também aos seus familiares" e mostrou sua solidariedade em relação à situação vivida pelo jogador na Alemanha.

Breno teve boa passagem pelo São Paulo em 2007, quando acabou sendo vendido para o futebol alemão por US$ 19 milhões. Era considerado uma das promessas do País, foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim, mas em 2011 se envolveu em uma confusão ao colocar fogo na própria casa em uma história que ainda não foi bem explicada. Acabou tendo seu contrato encerrado com o Bayern em 30 de junho deste ano e dias depois foi condenado a três anos e nove meses de detenção.

A expectativa no São Paulo é que ele possa ser liberado no início de 2013. Caso isso ocorra, Breno voltaria para o Brasil e já poderia ser apresentado como jogador do São Paulo. "Tão logo o atleta tenha condição de regressar ao País, passará a exercer regularmente suas atividades no clube e terá isso refletido na remuneração inicialmente ajustada", continua o comunicado.

Ele seria mais uma estrela para a temporada e reforçaria a zaga, que ganhou o pentacampeão Lúcio e acabou a temporada com Rafael Toloi e Rhodolfo como titulares. O São Paulo até sondou Diego Lugano, outro ídolo da torcida, mas o custo era muito alto. "Acho que ele tem o segundo melhor salário da Europa entre os zagueiros, atrás apenas do Thiago Silva", diz Adalberto Batista, diretor de futebol.

Já João Filipe, que acabou perdendo espaço com o técnico Ney Franco, interessa ao Grêmio. O time gaúcho perdeu Gilberto Silva e Naldo e está atrás de dois atletas para a posição. As conversas com o São Paulo estão adiantadas, mas falta o acerto.

