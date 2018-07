São Paulo mostra sua cara para a Copa

A cidade de São Paulo vai apresentar hoje o seu pôster para a Copa do Mundo de 2014 em um evento que será realizado no histórico Pátio do Colégio, no Centro, ao meio-dia. A imagem aparecerá em uma bandeira de dez metros de largura por sete metros de comprimento e também estará estampada em camisetas confeccionadas especialmente para a ocasião. As outras 11 cidades que receberão partidas do Mundial do Brasil também divulgarão seus pôsteres - algumas delas, no entanto, anteciparam-se e já fizeram a apresentação. É o caso do Rio de Janeiro.

Inspirado no conceito "viva São Paulo, viva o futebol", o desenho foi feito pelo designer Romulo Castilho, de 24 anos, que recentemente se mudou para Cingapura. Em um primeiro momento foi cogitada a possibilidade de convidar a dupla Osgemeos para fazer a imagem, mas Castilho acabou sendo escolhido. Para Gilmar Tadeu Ribeiro Alves, secretário especial de Articulação de São Paulo para a Copa, o desenho representa bem o momento e a cidade. "Com o pôster, procuramos aliar vários aspectos da cidade, como a diversidade do povo, a energia criativa, a força do futebol e a grandiosidade de São Paulo."

Romulo Castilho já havia desenvolvido um logotipo para a cidade, a pedido da Prefeitura, e se inspirou nesse desenho para criar sua mais nova imagem. Atendendo a um desejo da Fifa, o artista evitou mostrar símbolos de São Paulo no cartaz, que ganhará ainda os logotipos da Copa e do Comitê Paulista. Para o lançamento do pôster, um grupo de pessoas se reunirá hoje na Avenida Paulista e vai ao Pátio do Colégio pela nova rota ciclística que passa pela Rua Vergueiro.

Batismo do tatu. Hoje também ocorrerá a divulgação do nome da mascote da Copa do Mundo de 2014. A votação foi feita pela internet e as pessoas puderam escolher entre três opções - Amijubi, Zuzeco e Fuleco - para batizar o tatu-bola. O resultado será divulgado à noite. Os organizadores receberam mais de 600 mil votos.

Os eventos de hoje ajudam a esquentar o clima para o sorteio da Copa das Confederações, que será realizado no próximo sábado, no Anhembi. A partir de quarta-feira, a cúpula da Fifa estará em São Paulo, bem como os técnicos das seleções que vão disputar o torneio, que está marcado para ser realizado entre 15 e 30 de junho do ano que vem.