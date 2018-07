São Paulo muda projeto para reforma do Morumbi

SÃO PAULO. LUIS FABIANO CONFIRMADO CONTRA O MIRASSOL

O São Paulo já pensa em modificar o seu projeto de reforma do Morumbi para escapar da burocracia que tem atrasado o início das obras no estádio.

Depois de quase quatro meses aguardando pelos trâmites burocráticos na Prefeitura e na Câmara dos Vereadores, que não andaram, o clube e a empreiteira Andrade Gutierrez se reuniram na semana passada para começar a pensar no projeto sem que parte dele seja executada agora.

A ideia é que a construção de um hotel seja postergada e a reforma tenha início pela parte mais relevante para os planos do São Paulo, que é justamente a colocação de uma cobertura no Morumbi -vital para que o clube possa ter a sua arena multiuso para 25 mil lugares e shows de médio e pequeno porte.

Deixando o projeto da construção de um hotel anexo ao Morumbi temporariamente de lado, o clube e sua parceira fogem da obrigação de terem que esperar por alterações na Lei de Zoneamento da cidade, o que tem se mostrado um processo bem mais lento do que se esperava -o clube acreditava que teria ajuda mais ativa da Prefeitura e na própria Câmara, o que não ocorreu.

Sem a inclusão do hotel, um alvará de reforma do estádio - semelhante ao que o Palmeiras obteve para iniciar a construção de sua arena - seria mais fácil e mais rápido de se obter, avalia a diretoria do São Paulo, baseada nas informações passadas pelo estafe da Andrade Gutierrez.

Nesse novo cenário, com um projeto menos ambicioso do que o apresentado com pompa no final do ano passado, o clube e a empreiteira acreditam que a partir de maio a obra comece para valer - até agora tudo não passou da fase de elaboração de projetos e orçamento.

A cobertura do Morumbi e a construção do hotel haviam sido orçadas entre R$ 150 milhões e R$ 200 milhões. O custo ficará por conta da Andrade Gutierrez. Em troca, a empreiteira terá participação nos ganhos com shows realizados na arena multiuso.