São Paulo não acalma a sua torcida

Se o São Paulo tivesse recebido o Oeste ontem, no Centro de Treinamento da Barra Funda em vez de no estádio do Morumbi talvez tivesse sido mais apropriado. Do começo ao fim, a vitória por 3 a 2 que recolocou o Tricolor como líder do Campeonato Paulista esteve longe de parecer um jogo oficial. Do ambiente morno no estádio à atuação apática em campo, tudo lembrou mais um dia comum de trabalho dos jogadores. Dois dos três gols sequer foram comemorados. Tampouco o resultado positivo arrancou aplausos.

Logo na chegada ao estádio o São Paulo viveu uma situação diferente. Um grupo de cerca de 15 torcedores esperava o ônibus que trazia a delegação com faixas de protesto contra a campanha ruim o time na Libertadores. Eram críticas contra o técnico Ney Franco, pedidos por Ganso no time e cobranças por reação no torneio. A atitude foi inusitada, porque esse tipo de reclamação é mais comum na porta do CT em dias seguintes a tropeços marcantes, como já aconteceu em outras oportunidades.

Apesar disso, a equipe desembarcou com tranquilidade e entrou em campo em uma fria e chuvosa tarde de domingo para menos de oito mil torcedores.

A escalação do São Paulo em 2013 sempre tem causado surpresas no torcedor e ontem não foi diferente. Depois do 3-5-2 na última quinta-feira contra o Arsenal, Ney Franco voltou ao habitual 4-3-3 - o esquema que é praticamente uma bola de segurança, porque foi com ele que tudo começou a dar certo em 2012.

Wallyson pela primeira vez foi titular e atuou pelo lado direito, na vaga de Aloísio. Ademilson estava pela esquerda no lugar de Osvaldo, que viajou para defender a seleção brasileira. Nas laterais também houve novidades: o volante Rodrigo Caio foi improvisado na direita, e Carleto substituiu Cortez na esquerda.

Com o estádio vazio dava para ouvir da arquibancada o apito do árbitro e as reclamações dos jogadores. A calmaria não animou os visitantes, que começaram o jogo com medo. E mesmo preocupados só em se defender, davam espaços.

No primeiro tempo o São Paulo concentrou seu jogo mais pelo lado direito e evitou o lado, próximo aos bancos de reservas, onde o gramado estava alagado. Mas por ali foi o caminho do gol. Ademilson estava sempre livre e dele saiu o passe para Edson Silva abrir o placar aos 18 minutos. O zagueiro, substituto do suspenso Lúcio, mal comemorou.

Também pela esquerda saiu o 2 a 0. Em cobrança de falta, Jadson colocou na cabeça de Rafael Toloi. Depois, o time se acomodou totalmente. O Oeste passou a perceber que o adversário não era nenhum bicho de sete cabeças e começou a se arriscar. No último lance do primeiro tempo, diminuiu com o zagueiro Ligger, de cabeça.

Na etapa final, o time de Itápolis se animou e criou inúmeras chances. Cansou de errar finalizações por falta de um atacante matador.

Uma boa assistência de Douglas, aos 24 minutos, foi o suficiente para Luis Fabiano amenizar um pouco a tarde apática. Talvez se ele tivesse vibrado com o gol teria incendiado mais o time, que naquele momento já passava sufoco.

Tudo piorou depois que Rogério Ceni cometeu um erro crasso. O goleiro, que é exemplo na reposição de bola, saiu jogando errado e deu a chance de o Oeste diminuir, aos 32. Era o que a equipe do interior precisava para acreditar que dava para arrancar um empate. Seus jogadores partiram para o ataque e mereciam ter igualado.

Das reivindicações da torcida antes do jogo, uma está longe de ser atendida. Ganso ficou o tempo todo sentado no banco de reservas.