São Paulo perde do Barueri e fica fora da Copa SP

O time da casa chegou aos nove pontos, enquanto o São Paulo ficou com apenas

quatro, na vice-liderança da chave, e não tem mais chances de classificação à próxima fase como um dos oito segundos colocados que avançarão pelo índice técnico.

A eliminação surpreendeu pelo alto investimento do time do Morumbi nas suas categorias de base, além do próprio histórico dentro da competição. O clube já foi campeão do torneio por três vezes, sendo a última em 2010. E disputou nove finais.

Mas a classificação do Barueri acabou sendo justa, pois o time dominou as ações dentro de campo diante de um São Paulo apático. O primeiro gol do time da Grande São Paulo foi marcado por Carlos Diogo, de cabeça, aos 39 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio. A equipe do Morumbi só empatou aos 36 minutos da etapa final, em jogada individual de Lucas Faria. Depois disso, o São Paulo se abriu todo e sofreu o segundo gol aos 42 minutos, com Mateus Lima, que concluiu para o gol após receber passe vindo da direita.

Na última segunda-feira à noite, o Flamengo, atual campeão da Copa São Paulo, também foi surpreendentemente eliminado desta edição da competição ao empatar por 2 a 2 com o São Carlos, na casa do rival, em resultado que deixou o time carioca na terceira posição do Grupo I do torneio.