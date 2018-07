São Paulo planeja se consolidar no G-4

Costuma-se dizer que time que briga para ser campeão não pode perder pontos fáceis, especialmente quando joga dentro de casa. Se, no caso do São Paulo, as aspirações são mais modestas - permanecer no G-4 e abrir distância para o Vasco, quinto colocado -, a máxima também se aplica. Embalado por três vitórias seguidas e jogando o futebol mais consistente na temporada, o time entra em campo com a obrigação de vencer o Atlético-GO para, no mínimo, manter em dois pontos sua folga para o Vasco, que encara o Botafogo, às 21 horas.

Se confirmar o favoritismo, o Tricolor também atinge uma marca importante e conseguirá, pela primeira vez no campeonato, quatro vitórias consecutivas. O astral do grupo melhorou e hoje todos falam abertamente sobre a possibilidade de se classificar para a Libertadores de 2013, fato considerado distante há algumas semanas.

"Nosso objetivo é terminar o Brasileiro em segundo lugar. Se terminarmos em quarto, não entramos no grupo principal e temos a pré-Libertadores pela frente. Temos oito jogos ainda e nossa prioridade é entrar direto na fase de grupos."

Além da situação dos rivais na tabela e do atual momento de cada um, pesam a favor do Tricolor o excelente retrospecto em casa e o fato de poder, pela primeira vez, atuar com o que tem de melhor. Lucas chegou ontem de viagem com a seleção e está confirmado. E Denilson, desfalque no último jogo por causa de uma lombalgia, já foi liberado. "Matematicamente, o Atlético-GO pode escapar. Em um jogo desse tipo, as pessoas apostam numa virada", disse Ney Franco.

Retorno. Lucas desfalcou o São Paulo em metade das partidas do Brasileiro, mas não por contusões ou suspensões. A "culpa" foi sua eficiência que fez Mano Menezes convocá-lo sucessivas vezes. Mas depois de tantas viagens, o jogador mais caro da história do futebol brasileiro finalmente está de volta. Não estão mais previstas convocações que coincidam com jogos do São Paulo. Desta forma, Lucas só será desfalque caso se machuque ou seja suspenso, o que ainda não aconteceu no torneio.

O aproveitamento do Tricolor com ele é de quase 69%, menor apenas do que o do Fluminense (75%). Quando está ausente, cai para 47%. O meia quer se despedir sendo útil na classificação para a Libertadores. "Procuro ajudar sempre me doando ao máximo para contribuir com uma vitória", afirmou Lucas, autor de três gols no Brasileiro.