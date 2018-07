São Paulo pode não ter Ganso e Toloi para semifinal no Chile

O São Paulo define hoje o elenco que viaja ao Chile para começar a decidir vaga na final da Copa Sul-Americana. O meia Paulo Henrique Ganso e o zagueiro Rafael Toloi são as dúvidas e dependem de avaliação física para saber se terão condições de atuar na quinta-feira contra a Universidad Católica.

O embarque da equipe é amanhã e o técnico Ney Franco prefere ter cautela antes de confirmar a presença de Ganso. O jogador estreou no domingo depois de quase três meses parado e o treinador considera a possibilidade de deixar o meia em São Paulo. Assim ele não se desgastaria com a viagem até Santiago e teria mais tempo para treinar e recuperar a forma física.

Uma avaliação hoje vai definir a situação do jogador, que pode ser poupado para que tenha condições de ser titular no próximo domingo, contra a Ponte Preta, em Campinas. "Podemos fazer Ganso começar jogando e ver até quanto tempo ele aguenta", disse o técnico em entrevista ao Arena SporTV.

Já Rafael Toloi tenta se recuperar de uma lesão no tornozelo esquerdo. O problema o tirou do jogo com o Náutico ainda no intervalo, quando foi substituído por Edson Silva. Ontem Toloi passou a tarde fazendo fisioterapia e hoje fará novo exame para avaliar suas condições de jogo.

Tarefa feita. Ontem, o elenco são-paulino se reapresentou e demonstrou alívio por já ter conseguido garantir o time na pré-Libertadores do ano que vem.

"Essa classificação foi um alívio para todos nós. Estamos com a sensação de dever cumprido", afirmou o zagueiro Rhodolfo. "Nosso objetivo foi alcançado, agora vamos mudar de foco, pensando na Sul-Americana", disse o atacante Osvaldo.