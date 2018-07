São Paulo prevê público recorde contra Cruzeiro

A carga total de entradas para o confronto decisivo é de 58.337 bilhetes e, com arquibancadas esgotadas, os bilhetes mais baratos saem por R$ 90.

Nesta Libertadores, o maior público que o São Paulo obteve foi contra o Once Caldas, no fim da primeira fase, com pouco mais de 50 mil no Morumbi - nas oitavas, contra o Universitário, caiu para menos de 44 mil.

Decisão adiada. A situação de Washington não deve ser definida antes do jogo de amanhã. Insatisfeito no clube e com ofertas de fora, ele estará à disposição de Ricardo Gomes. "Está nas mãos do treinador", disse o vice-presidente de futebol do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva.

Os companheiros comentaram a declaração do camisa 9, que admitiu estar desmotivado. "Falo por mim. No meu contrato não está escrito que jogaria todos os jogos. Tive de conquistar meu espaço", diz Dagoberto.

Outro que está perto de deixar o São Paulo é Léo Lima. O volante recebeu oferta de US$ 2 milhões (R$ 3,6 milhões) do Al Nasr, dos Emirados Árabes, valor que agradou ao jogador e à diretoria. (COLABORARAM MARCIUS AZEVEDO E PAULO FAVERO)