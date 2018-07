São Paulo projeta Morumbi lotado na estreia do meia As bilheterias do Morumbi estarão abertas hoje, das 10h às 17h, para a venda de ingressos para a partida de domingo entre São Paulo e Náutico, que marca a estreia de Paulo Henrique Ganso no novo clube. O torcedor também pode adquirir os bilhetes em algumas lojas da Reebok e, pela internet, já foram vendidos até o momento 11 mil ingressos. "Já fizeram uma grande festa para mim na apresentação, espero que seja novamente uma festa bonita", diz Ganso.