São Paulo quer Morumbi cheio na estreia de Ganso Com promoção de ingresso, o São Paulo confirmou para domingo a estreia do meia Paulo Henrique Ganso, diante do Náutico, no Morumbi. O jogador não entra em campo desde 29 de agosto e deve iniciar no banco de reservas, mas entrar na equipe no decorrer da partida. Os jogadores já fazem festa para a volta do companheiro aos gramados. "Ele deve estar ansioso, são quase três meses sem jogar, mas é uma ansiedade boa de estar em campo", diz o atacante Osvaldo.