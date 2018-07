São Paulo quer vaga durante os 90 minutos

Com o trauma de ter perdido duas cobranças de pênalti nas duas últimas partidas, o São Paulo encara o LDU de Loja, do Equador, com a intenção de garantir a vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana no tempo normal, hoje, no Morumbi. O jogo de ida terminou com o placar de 1 a 1. Agora, empate sem gols ou vitória tricolor dá a vaga aos brasileiros. Se o resultado da primeira partida se repetir, a decisão será nos pênaltis. Qualquer outro resultado e os equatorianos avançam. "Vamos para esse jogo querendo decidir nos 90 minutos, pois meu coração não aguenta uma cobrança de pênalti", brinca o volante Denilson.

A principal ausência será o atacante Luis Fabiano, com dores no músculo adutor da coxa esquerda. E foi justamente o artilheiro que desperdiçou as duas cobranças de pênalti, contra Atlético-GO e Flamengo.

O meia Jadson diz que os jogadores esperam decidir no tempo normal. "Não estamos pensando nessa possibilidade (de penalidades). Mas o Ney treinou pênaltis caso (o jogo) acabe 1 a 1", explica, lembrando que o time sentirá a ausência do artilheiro. "O Luis Fabiano é um grande jogador e essa contusão dele prejudica um pouco a equipe, mas temos bons jogadores no banco e quem entrar vai corresponder."

Ney Franco, porém, faz mistério quanto ao substituto do Fabuloso. Ele realizou um treino fechado ontem e não indica quem poderá preencher o espaço do atacante. O mais cotado é o jovem Ademilson, que muitas vezes foi aposta do treinador. Mas existe possibilidade de ele escalar William José, que tem o mesmo estilo de Luis Fabiano, ou até usar algum jogador do meio, como Maicon, que chegou a ser titular em muitas partidas, ou o próprio Cícero, que sob o comando de Leão, antigo treinador, já foi escalado como centroavante e teve bom desempenho.

Até os jogadores que vão estar em campo juram não saber quem vai atuar. "Na realidade, não sei quem vai jogar no lugar do Luis Fabiano. É um jogador que faz muita falta para qualquer time", conta Denilson. Para Jadson, o São Paulo terá de superar a ausência do artilheiro. "Vai ser um jogo difícil, mas estamos dentro de casa e precisamos impor nosso ritmo."