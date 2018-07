São Paulo recebe 26ª edição do Concurso de Salto Nacional e Internacional

No começo de outubro, entre os dias 5 e 9, São Paulo vai sediar a 26ª edição do Concurso de Salto Internacional e Nacional Longines Indoor. Trata-se do evento hípico mais esperado do País e da América do Sul, que será realizado na Sociedade Hípica Paulista. São 22 provas, das quais oito internacionais, incluindo ainda as disputas-show de potência com tentativa de quebra de recorde de salto em altura e carro versus cavalo, uma atração de festa.

No domingo, último dia da competição, a principal atividade é o GP Longines, a 1,60 metro, válido pela 6ª de oito Etapas do Campeonato Brasileiro Hyundai Sênior Top, que contará com a primeira volta às 14h30 e a segunda, às 18.

No intervalo das disputas, há uma prova-show entre carro versus cavalo. José Roberto Reynoso Fernandez Filho é líder isolado da competição, com 95 pontos. César Almeida está na vice-liderança e o jovem talento Alberto Sinimbu, em terceiro lugar. A disputa ainda vale como etapa seletiva da Liga Sul-americana para a Final da Copa do Mundo 2016/2017, em Nebraska (EUA), no início de abril.

Entre os atletas vindos do exterior, chama a atenção a presença do medalhista olímpico Doda Miranda e do cavaleiro olímpico e pan-americano Felipe Amaral, que retorna ao País após temporada na Europa. Entre os tops da casa estão Pedro Muylaert, Fabio Sarti, José Luiz Guimarães de Carvalho, Bartholomeu Bueno de Miranda e Giulia Scampini. A armação de pista cabe a Hélio Pessoa, renomado course-designer internacional, irmão de Nelson Pessoa, maior nome do hipismo brasileiro.

"Eu gostaria de convidar todo mundo que não conhece o nosso esporte a frequentar os eventos hípicos. É sempre bom competir com o público torcendo. O Indoor Hípica Paulista será uma linda festa e terá a presença dos melhores do País e integrantes do Time Brasil nos Jogos Rio 2016", enfatiza José Roberto Reynoso Fernandez Filho, campeão brasileiro Sênior Top 2015.

INGRESSOS

Na quarta e quinta-feira, (5 e 6 de outubro), o valor da entrada é de R$ 10. Na sexta, sobe para R$ 20. E sábado e domingo, R$ 30. Parte da renda será revertida para Associação de Amigos dos Excepcionais do Brooklin e também para atendimento de carentes na Equoterapia na Escola de Equitação da Hípica Paulista. Os ingressos também dão direito a uma aula experimental na Escola, mediante agendamento.

LOCAL DE VENDA

Os ingressos podem ser adquiridos no link: https://www.ticket360.com.br/evento-composto/393/csi-w-indoor ou na bilheteria da SHP a partir de quarta-feira, dia 5.

SERVIÇO

Sociedade Hípica Paulista - rua Quintana, 206 - Brooklin

Quarta-feira (5) - a partir de 9 horas

Quinta-feira (6) - a partir de 9h30min

Sexta-feira (7) a domingo (9) - a partir de 9 horas

Ingressos : quarta e quinta : R$ 10,00

sexta: R$ 20,00

sábado e domingo: R$ 30,00