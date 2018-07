São Paulo recebe peneira de time americano de beisebol

O Parque Clube Tietê sediará, nesta quinta, às 14h30, a primeira peneira de um time da Major League Baseball, maior liga de beisebol do mundo, no Brasil. Através da filial brasileira, o Tampa Bay Rays, equipe sediada no Estado americano da Flórida, selecionará jovens de 14 a 18 anos para se tornarem prospectos da franquia e terem uma chance de jogar profissionalmente na MLB.

Os atletas com mais de 18 anos estão sendo encaminhados diretamente para os treinos do Rays Brasil, que disputará campeonatos amadores em São Paulo nesta temporada. Estarão presentes na atividade de amanhã olheiros e diretores do Tampa Bay Rays brasileiro e também um scout da academia do time na Venezuela.

Segundo Thiago Ramos de Sousa, responsável dos Rays Brasil, "essa será, sem dúvida, a primeira de muitas seleções por aqui". Apesar da pouca procura, Thiago se mostra otimista quanto às iniciativas para popularizar e angariar jogadores em solo tupiniquim. "O brasileiro tem o biotipo de atleta e, com a disseminação do esporte, podemos crescer e ter profissionais por aqui e nos Estados Unidos."

Grande parte dos inscritos para o try-out desta quinta são do interior do Estado."Alguns pais que moram em outras cidades viram o anúncio e se inscreveram. Geralmente com filhos que saíram das categorias infantis e que buscam continuar no esporte", conta Ramos.

Antes de 2015, a equipe comandada por Thiago se chamava Brooklin Bullet Dodgers, em homenagem ao Brooklyn Dodgers, tradicional clube da MLB fundado em Nova York, mas que joga em Los Angeles desde a temporada de 1958. No final do ano passado, Adriano de Souza, diretor de operações de beisebol no Brasil do Tampa Bay, foi convidado a dar uma palestra aos jogadores do Bullet Dodgers. A partir de então, Thiago e Adriano continuaram em contato e fecharam o acordo para o Tampa Bay Rays Brasil em janeiro.